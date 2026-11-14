Повестку в ТЦК считают врученной только после личной подписи, а за неявку без уважительной причины грозит штраф до 25 500 грн.

Обжалование решения ТЦК о непригодности интересует многих военнообязанных, но начинается все раньше - с вручения повестки. Практикующие юристы по военному праву объяснили, где ее могут вручить, когда она считается врученной и какой штраф грозит за неявку.

Повестку в ТЦК могут вручить практически где угодно, объяснили юристы в комментарии Фактам ICTV. По словам юриста в сфере военного права Антона Ревенко, ни законы, ни подзаконные акты не запрещают вручать ее на улице, на остановке, на блокпосту или в любом общественном месте.

Кто имеет право вручать повестку: представители ТЦК в пределах своей административной территории, органы местных администраций, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских и районных советов, а также руководители предприятий, учреждений и организаций. Но все они должны показать служебное удостоверение, дающее право вручать повестки.

Когда повестка считается врученной

Повестка считается врученной только с момента, когда вы лично ее получили и поставили подпись. Если представители ТЦК оставили ее в почтовом ящике или в дверях - она не считается врученной, подчеркивает Антон Ревенко.

Представители ТЦК не имеют права задерживать или силой доставлять человека в территориальный центр комплектования. Задержать может только полицейский - и лишь если военнообязанный совершил административное правонарушение.

Повестка по почте

Повестки отправляют заказным письмом с отметкой "Повестка ТЦК". Почтальон должен вручить его лично под подпись. Если человека нет по адресу, в ящик кладут уведомление, а если в течение трех рабочих дней письмо не забирают - его возвращают отправителю с отметкой "Адресат отсутствует".

По закону считается, что вы получили повестку, даже если подтверждения вручения нет. Сроки явки по повестке сократили: раньше было 14 дней, теперь - 7 дней для жителей областных центров и 10 дней для остальных.

Когда можно отказаться от повестки

Отказаться от повестки можно, если она заполнена с ошибками или без обязательных реквизитов. В повестке должны быть: данные о военнообязанном, вид повестки, дата, время и адрес явки, название органа, печать и подпись руководителя ТЦК. Если реквизитов нет - это просто бумага без юридической силы.

Также можно отказаться, если вам сразу вручают мобилизационное распоряжение для отправки в учебный центр или воинскую часть. Первой должна быть повестка для проверки данных, поэтому такие действия ТЦК - противоправные.

Если вы отказываетесь от повестки, представитель ТЦК составляет акт отказа и передает его руководителю. Далее могут решать вопрос об административной ответственности, а полицейский, находящийся рядом, может задержать и доставить вас в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУоАП. Если отказ произошел из-за незаконных действий ТЦК - задержание можно обжаловать в суде.

Какой штраф за неявку

Если вы получили повестку и поставили подпись, явиться в ТЦК - обязанность. За неявку на уточнение данных или на военно-врачебную комиссию без уважительной причины предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Если же вы не явились по боевой повестке - это уже уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса, вплоть до лишения свободы.

Уважительные причины неявки

Не прийти по повестке можно по уважительным причинам: стихийное бедствие, болезнь, военные действия на территории, которые не дали прибыть, или смерть близкого родственника. О причине неявки нужно сообщить в ТЦК лично или иным способом.

Что делать, если вручают повестку

Проверьте служебное удостоверение того, кто вручает повестку.

Проверьте реквизиты повестки: ФИО, вид, дату, время, адрес, печать и подпись.

Не подписывайте повестку с ошибками или без реквизитов.

Помните: ТЦК не может задержать вас силой - это может сделать только полиция при наличии правонарушения.

Получили повестку - явитесь вовремя, чтобы избежать штрафа от 17 000 грн.

Ранее Politeka сообщала, когда ТЦК не может отменить отсрочку от мобилизации без аргументов.

Также Politeka сообщала, как отменить штраф ТЦК до 25 500 грн.