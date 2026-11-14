Исследование "Онлайн-безопасность детей в Украине" показало: лишь 37,8% подростков 14-17 лет рассказывают родителям об опасных ситуациях в сети. Большинство делится пережитым с друзьями.

Интернет и цифровая безопасность детей в Украине снова в центре внимания: новое исследование показало, что лишь 37,8% подростков в возрасте 14-17 лет рассказывают родителям об опасных ситуациях в сети. Большинство вместо этого делится пережитым с друзьями.

Исследование "Онлайн-безопасность детей в Украине" провели весной 2026 года исследовательское агентство Sense Research по заказу общественной организации Dignity Online. В финальный анализ вошли ответы 5737 школьников в возрасте от 6 до 17 лет, а также 1076 родителей дошкольников.

Почему подростки реже обращаются к родителям

Доверие к родителям падает с возрастом ребенка. Среди школьников 6-9 лет об опасных онлайн-ситуациях родителям рассказывали 69,6%. В группе 10-13 лет показатель снижается до 55,7%, а среди подростков 14-17 лет - до 37,8%.

В то же время растет роль сверстников. Если среди самых младших друзьям об опасности сообщали лишь 23,1%, то среди детей 10-13 лет - уже 52,6%, а среди старших подростков - 55,9%. Отдельно исследователи установили: из 1140 школьников, которые попадали в ситуации сексуального или иного рискованного характера, 18,8% вообще никому об этом не рассказали. Это почти каждый пятый ребенок.

С какими угрозами сталкиваются дети

Онлайн-угрозы не ограничиваются контактами с незнакомцами. За последний год 53,9% опрошенных школьников подвергались кибербуллингу. Чаще всего это оскорбительные сообщения (40,4%), исключение из интернет-групп (34,6%) и распространение оскорбительных сообщений о ребенке за его спиной (22,9%). При этом 35,1% школьников признались, что сами совершали действия, относящиеся к кибербуллингу.

Еще один серьезный риск - нежелательное общение сексуального характера. 16,5% школьников в течение года хотя бы раз сталкивались с ситуациями сексуального насилия или эксплуатации онлайн: сообщения с сексуальным подтекстом, просьбы прислать интимные изображения или попытки втянуть ребенка в опасное общение.

Показательным стал случай 13-летней девочки, о котором рассказало издание "ҐРУНТ". Во время игры в Roblox она познакомилась с незнакомцами, которые затем пригласили ее в группу в мессенджере, где постепенно начали обмениваться откровенными фото. Девочка не поддалась давлению, но ее отец предполагает, что за некоторыми аккаунтами могли быть взрослые.

Цифровые технологии занимают все больше места в жизни детей. Более 70% школьников проводят в интернете три или более часов ежедневно. 49,6% хотя бы раз в неделю ложатся спать позже из-за интернета, 28% тратят из-за этого меньше времени на учебу. А 56,4% школьников хотя бы на одном ресурсе указывали ложный возраст, что затрудняет работу возрастных ограничений.

Что делать родителям

Исследователи подчеркивают: одного контроля за гаджетами или технических ограничений недостаточно. Важно создать атмосферу, в которой ребенок без страха расскажет об опасной ситуации. Специалисты советуют родителям:

говорить об онлайн-безопасности с раннего возраста - ребенок должен знать, какие ситуации в интернете опасны;

сочетать контроль с доверием - не только устанавливать правила, но и интересоваться цифровой жизнью ребенка;

не оставлять ребенка один на один с проблемой - сначала выслушать, если подросток рассказывает об угрозах или шантаже;

научить блокировать пользователя, жаловаться на опасный контент и сохранять доказательства угроз;

обращать внимание на собственные цифровые привычки - поведение взрослых тоже влияет на детей.

Если ребенок сталкивается с сексуальным шантажом, угрозами или попытками эксплуатации, стоит обратиться в правоохранительные органы. Выполнять требования обидчика или распространять интимные изображения несовершеннолетних нельзя.

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