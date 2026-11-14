Одолжили деньги без расписки, а должник не возвращает? Суд не примет свидетелей как доказательство займа, но переписка в мессенджерах, банковские выписки и аудиозаписи помогут взыскать долг.

Долг в Украине может обернуться арестом счетов - но сначала его нужно доказать в суде. Сложнее всего это сделать, когда деньги одолжили без расписки.

По Гражданскому кодексу Украины письменная форма договора займа обязательна, если сумма составляет от 170 гривен. Это десять необлагаемых минимумов доходов граждан, который равен 17 гривням.

Если одолжили больше 170 гривен без расписки, доказать факт займа свидетелями не получится. Статья 218 Гражданского кодекса прямо запрещает суду основывать решение на показаниях свидетелей, когда письменная форма не соблюдена.

Какие доказательства примет суд

Вместо этого суд примет другие доказательства. Самые сильные из них - переписка в мессенджерах: Viber, Telegram, WhatsApp. Если должник в переписке признает, что брал деньги, и обещает их вернуть, это работает.

Второе надежное доказательство - банковская выписка о переводе средств. Она подтверждает, что вы действительно передали деньги, даже если назначение платежа не указано.

Также суд учтет аудио- и видеозаписи разговоров, электронные письма, распечатки из соцсетей. Главное - чтобы из них было понятно, кто, кому и сколько одолжил.

Как вернуть долг без расписки

Сначала отправьте должнику письменное требование вернуть деньги. Это можно сделать заказным письмом с описью вложения или в мессенджере, где видно, что сообщение прочитано.

Если должник не реагирует, обращайтесь в суд с иском о взыскании долга. Исковая давность - три года с момента, когда деньги должны были вернуть.

К иску приложите все собранные доказательства: переписку, выписки, записи. Чем больше их будет, тем выше шансы выиграть дело.

Как избежать проблемы

Самый простой способ не попасть в такую ситуацию - всегда брать расписку. В ней должны быть ФИО обеих сторон, сумма цифрами и прописью, дата и подпись должника.

Расписку можно написать от руки, нотариально заверять ее не обязательно. Главное - чтобы она подтверждала факт передачи денег.

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