Кабмин установил: чтобы заключить договор аренды государственного или коммунального жилья с правом выкупа, в нем нужно прожить не менее 10 лет.

Налог на недвижимость в Украине сейчас считает счета владельцам квартир, а для тех, кто хочет выкупить арендованное государственное или коммунальное жилье, появилось новое условие. Кабмин установил: чтобы заключить договор аренды с правом выкупа, нужно прожить в этом помещении не менее 10 лет.

Механизм аренды с правом выкупа работает так: человек постепенно оплачивает стоимость жилья, а после выполнения всех обязательств по договору становится его собственником. Теперь путь к этому удлинился.

Правила пересмотрели в связи со вступлением в силу закона "Об основных принципах жилищной политики". Кабмин утвердил постановление от 4 ноября 2026 года № 1378, а действует оно с 10 ноября, кроме отдельных норм. Об этом сообщает ЮРЛИГА.

Какие теперь условия выкупа жилья

Главное требование - проживание в государственном или коммунальном жилье (кроме социального) не менее 10 лет. Только после этого можно заключить договор аренды с правом выкупа.

Изменилась и цена жилья. Стоимость выкупа не может быть ниже стоимости новопостроенного жилья, необходимого для замены выкупаемого объекта. Цену будут определять на основании независимой оценки рыночной стоимости, проведенной не ранее чем за месяц до заключения договора.

Для тех, кто планирует выкуп, важно: после подписания договора цена остается неизменной в течение всего срока его действия.

Куда пойдут деньги от выкупа

Поступления от аренды с правом выкупа (кроме социального жилья) будут направлять в револьверный фонд. Использовать эти средства можно будет исключительно для нового строительства жилья с целью дальнейшей аренды и содержания такого жилья.

Информацию об объектах будут вносить в Единую информационно-аналитическую жилищную систему. Доходы будут подлежать отдельному учету и аудиту.

На что обратить внимание в договоре

Перед подписанием договора аренды с правом выкупа проверьте три вещи:

зафиксирована ли в документе окончательная выкупная цена и указано ли, что она не меняется в течение срока действия договора;

проведена ли независимая оценка рыночной стоимости не ранее чем за месяц до заключения договора;

выполнено ли условие о 10-летнем проживании в соответствующем помещении.

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