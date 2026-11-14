Кабмін установив: щоб укласти договір оренди державного чи комунального житла з правом викупу, у ньому треба прожити щонайменше 10 років.

Податок на нерухомість в Україні тепер рахує рахунки власникам квартир, а для тих, хто хоче викупити орендоване державне чи комунальне житло, з'явилася нова умова. Кабмін установив: щоб укласти договір оренди з правом викупу, треба прожити в цьому приміщенні не менше 10 років.

Механізм оренди з правом викупу працює так: людина поступово сплачує вартість житла, а після виконання всіх зобов'язань за договором стає його власником. Відтепер шлях до цього подовжився.

Правила переглянули у зв'язку з набранням чинності законом "Про основні засади житлової політики". Кабмін затвердив постанову від 4 листопада 2026 року № 1378, а діє вона з 10 листопада, крім окремих норм. Про це повідомляє ЮРЛІГА.

Які тепер умови викупу житла

Головна вимога - проживання у державному чи комунальному житлі (крім соціального) не менше 10 років. Тільки після цього можна укласти договір оренди з правом викупу.

Змінилася і ціна житла. Вартість викупу не може бути нижчою за вартість новозбудованого житла, яке потрібне для заміни об'єкта, що викуповують. Ціну визначатимуть на підставі незалежної оцінки ринкової вартості, проведеної не раніше ніж за місяць до укладення договору.

Для тих, хто планує викуп, важливо: після підписання договору ціна залишається незмінною протягом усього строку його дії.

Куди підуть гроші від викупу

Надходження від оренди з правом викупу (крім соціального житла) спрямовуватимуть до револьверного фонду. Використовувати ці кошти можна буде виключно для нового будівництва житла з метою подальшої оренди та утримання такого житла.

Інформацію про об'єкти вноситимуть до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. Доходи підлягатимуть окремому обліку й аудиту.

На що звернути увагу в договорі

Перед підписанням договору оренди з правом викупу перевірте три речі:

чи зафіксована в документі остаточна викупна ціна і чи вказано, що вона не змінюється протягом строку дії договору;

чи проведена незалежна оцінка ринкової вартості не раніше ніж за місяць до укладення договору;

чи виконана умова про 10-річне проживання у відповідному приміщенні.

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