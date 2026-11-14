Позичили гроші без розписки, а боржник не повертає? Суд не прийме свідків як доказ позики, але переписка в месенджерах, банківські виписки та аудіозаписи допоможуть стягнути борг.

Борг в Україні може обернутися арештом рахунків - але спершу його треба довести в суді. Найважче це зробити, коли гроші позичили без розписки.

За Цивільним кодексом України письмова форма договору позики обов'язкова, якщо сума становить від 170 гривень. Це десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, який дорівнює 17 гривням.

Якщо позичили більше 170 гривень без розписки, довести факт позики свідками не вийде. Стаття 218 Цивільного кодексу прямо забороняє суду ґрунтувати рішення на свідченнях свідків, коли письмову форму не дотримано.

Які докази прийме суд

Натомість суд прийме інші докази. Найсильніші з них - переписка в месенджерах: Viber, Telegram, WhatsApp. Якщо боржник у листуванні визнає, що брав гроші, і обіцяє їх повернути, це працює.

Другий надійний доказ - банківська виписка про переказ коштів. Вона підтверджує, що ви справді передали гроші, навіть якщо призначення платежу не вказано.

Також суд врахує аудіо- та відеозаписи розмов, електронні листи, роздруківки з соцмереж. Головне - щоб із них було зрозуміло, хто, кому і скільки позичив.

Як повернути борг без розписки

Спершу надішліть боржнику письмову вимогу повернути гроші. Це можна зробити рекомендованим листом з описом вкладення або в месенджері, де видно, що повідомлення прочитане.

Якщо боржник не реагує, звертайтеся до суду з позовом про стягнення боргу. Позовна давність - три роки з моменту, коли гроші мали повернути.

До позову додайте всі зібрані докази: переписку, виписки, записи. Чим більше їх буде, тим вищі шанси виграти справу.

Як уникнути проблеми

Найпростіший спосіб не потрапити в таку ситуацію - завжди брати розписку. У ній мають бути ПІБ обох сторін, сума цифрами і прописом, дата і підпис боржника.

Розписку можна написати від руки, нотаріально завіряти її не обов'язково. Головне - щоб вона підтверджувала факт передачі грошей.

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