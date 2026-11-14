Якщо директор товариства випадково оплатив особисту покупку корпоративною карткою, цю операцію треба правильно оформити. Гроші або повертають на рахунок підприємства, або із суми доведеться сплатити податки.

Комісії за банківською карткою за кордоном - те, на чому можна втратити гроші, але не менш неприємна ситуація - коли особисту покупку випадково оплатили карткою підприємства. Тоді одразу постає питання: чи потрібно повертати гроші назад на рахунок компанії?

Юристи пояснюють: якщо директор товариства з обмеженою відповідальністю випадково розрахувався корпоративною карткою за власну покупку, цю операцію не можна просто залишити «як є». Її треба належним чином оформити - інакше виникнуть питання і в бухгалтерії, і в податкової.

Найпростіший і найбезпечніший варіант - повернути кошти на рахунок підприємства. Тоді операція закривається і жодних податкових наслідків не виникає. У призначенні платежу радять зазначати, що це повернення помилково витрачених коштів.

Якщо гроші не повернути, суму можуть розцінити як дохід директора у вигляді додаткового блага. А з такого доходу доведеться утримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір. Про це йдеться в роз'ясненні, яке опублікувала «Судово-юридична газета».

Що робити, якщо оплатили особисту покупку карткою підприємства

Якнайшвидше поверніть кошти на рахунок підприємства.

У призначенні платежу вкажіть «повернення помилково перерахованих коштів».

Збережіть чек про покупку та виписку з банківського рахунку.

Якщо повернути не виходить - погодьте з бухгалтером, як оформити суму як додаткове благо і сплатити податки.

Які ще наслідки можливі

Якщо в підприємства кілька власників, витрачання коштів компанії на особисті потреби директора може викликати запитання в інших учасників. Тому не варто списувати таку покупку як господарські витрати - податкова може цього не визнати.

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