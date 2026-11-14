Комісії за банківською карткою за кордоном - те, на чому можна втратити гроші, але не менш неприємна ситуація - коли особисту покупку випадково оплатили карткою підприємства. Тоді одразу постає питання: чи потрібно повертати гроші назад на рахунок компанії?
Юристи пояснюють: якщо директор товариства з обмеженою відповідальністю випадково розрахувався корпоративною карткою за власну покупку, цю операцію не можна просто залишити «як є». Її треба належним чином оформити - інакше виникнуть питання і в бухгалтерії, і в податкової.
Найпростіший і найбезпечніший варіант - повернути кошти на рахунок підприємства. Тоді операція закривається і жодних податкових наслідків не виникає. У призначенні платежу радять зазначати, що це повернення помилково витрачених коштів.
Якщо гроші не повернути, суму можуть розцінити як дохід директора у вигляді додаткового блага. А з такого доходу доведеться утримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір. Про це йдеться в роз'ясненні, яке опублікувала «Судово-юридична газета».
Що робити, якщо оплатили особисту покупку карткою підприємства
- Якнайшвидше поверніть кошти на рахунок підприємства.
- У призначенні платежу вкажіть «повернення помилково перерахованих коштів».
- Збережіть чек про покупку та виписку з банківського рахунку.
- Якщо повернути не виходить - погодьте з бухгалтером, як оформити суму як додаткове благо і сплатити податки.
Які ще наслідки можливі
Якщо в підприємства кілька власників, витрачання коштів компанії на особисті потреби директора може викликати запитання в інших учасників. Тому не варто списувати таку покупку як господарські витрати - податкова може цього не визнати.
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