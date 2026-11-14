В Україні немає загальної заборони на збирання грибів, однак на окремих територіях це може обернутися штрафом до 3655 гривень. Розповідаємо, де саме діють обмеження та як не отримати покарання.

Штрафи в Україні у 2026 році стають дедалі частішим приводом для обговорення. Тепер у цьому списку опинилося і збирання грибів. За порушення правил на заборонених ділянках грибнику загрожує покарання до 3655 гривень.

Загальної заборони на тихе полювання в Україні немає. Як повідомляє ТСН, стаття 66 Лісового кодексу дозволяє громадянам безкоштовно збирати дикорослі гриби для власного споживання. Це стосується лісів державної та комунальної власності, якщо немає встановлених законом обмежень.

Але в приватних лісах збирати гриби можна лише за згодою власника. А на окремих природоохоронних територіях діють повні або часткові заборони.

Де заборонено збирати гриби

Найсуворіші обмеження діють на територіях природно-заповідного фонду. У природних заповідниках збирання грибів, як правило, повністю заборонене. У національних природних парках можливість збору залежить від функціональної зони та режиму охорони конкретної ділянки.

Скільки доведеться заплатити

Штраф накладають не за сам факт збирання грибів, а за порушення встановлених правил. За статтею 70 КУпАП за самовільне збирання дикорослих грибів на заборонених ділянках або без лісового квитка передбачено:

для громадян - від 17 до 51 гривні;

для посадових осіб - від 51 до 119 гривень.

Серйозніше карають за порушення правил охорони природно-заповідного фонду за статтею 91 КУпАП:

для громадян - від 153 до 408 гривень;

для посадових осіб - від 255 до 510 гривень.

Додатково можлива конфіскація незаконно зібраних грибів і знарядь. Загальна сума покарання разом із відшкодуванням шкоди природі може сягати до 3655 гривень.

Гриби з Червоної книги

Рідкісні види грибів, занесені до Червоної книги України, охороняються особливо. Їхнє самовільне вилучення з природного середовища заборонене. За такі дії доведеться не лише заплатити штраф, а й компенсувати завдані природі збитки, сума яких залежить від виду гриба та кількості зібраних екземплярів.

Коли потрібен лісовий квиток

Для збирання грибів для власних потреб у дозволеному місці спеціальний дозвіл не потрібен. Інша ситуація - комерційна заготівля для продажу чи виробництва. Таку діяльність дозволяють лише за наявності лісового квитка, який визначає, які ресурси, на якій території та в якому обсязі можна заготовляти.

Що робити перед походом по гриби

Щоб не отримати штраф, перед виходом у ліс варто перевірити кілька речей. Спершу з'ясуйте, чи не належить територія до природно-заповідного фонду та які там діють правила. Уточніть, чи немає заборони на відвідування лісу через воєнний стан, мінну чи пожежну небезпеку.

Під час воєнного стану обласні військові адміністрації та місцева влада можуть запроваджувати додаткові обмеження на відвідування лісів. Навіть якщо збирання грибів загалом дозволене, це не скасовує заборони на вхід до конкретної лісової території. Тому актуальні повідомлення варто перевіряти на офіційних ресурсах місцевої влади.

Також не збирайте гриби, яких не знаєте, особливо якщо вони схожі на рідкісні види з Червоної книги. Помилка може коштувати і грошей, і здоров'я.

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