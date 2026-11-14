В Украине нет общего запрета на сбор грибов, однако на отдельных территориях это может обернуться штрафом до 3655 гривен. Рассказываем, где именно действуют ограничения и как не получить наказание.

Штрафы в Украине в 2026 году становятся все более частым поводом для обсуждения. Теперь в этом списке оказался и сбор грибов. За нарушение правил на запрещенных участках грибнику грозит наказание до 3655 гривен.

Общего запрета на тихую охоту в Украине нет. Как сообщает ТСН, статья 66 Лесного кодекса позволяет гражданам бесплатно собирать дикорастущие грибы для собственного потребления. Это касается лесов государственной и коммунальной собственности, если нет установленных законом ограничений.

Но в частных лесах собирать грибы можно только с согласия владельца. А на отдельных природоохранных территориях действуют полные или частичные запреты.

Где запрещено собирать грибы

Самые строгие ограничения действуют на территориях природно-заповедного фонда. В природных заповедниках сбор грибов, как правило, полностью запрещен. В национальных природных парках возможность сбора зависит от функциональной зоны и режима охраны конкретного участка.

Сколько придется заплатить

Штраф налагают не за сам факт сбора грибов, а за нарушение установленных правил. По статье 70 КУоАП за самовольный сбор дикорастущих грибов на запрещенных участках или без лесного билета предусмотрено:

для граждан - от 17 до 51 гривны;

для должностных лиц - от 51 до 119 гривен.

Серьезнее наказывают за нарушение правил охраны природно-заповедного фонда по статье 91 КУоАП:

для граждан - от 153 до 408 гривен;

для должностных лиц - от 255 до 510 гривен.

Дополнительно возможна конфискация незаконно собранных грибов и орудий. Общая сумма наказания вместе с возмещением ущерба природе может достигать 3655 гривен.

Грибы из Красной книги

Редкие виды грибов, занесенные в Красную книгу Украины, охраняются особенно. Их самовольное изъятие из природной среды запрещено. За такие действия придется не только заплатить штраф, но и компенсировать нанесенный природе ущерб, сумма которого зависит от вида гриба и количества собранных экземпляров.

Когда нужен лесной билет

Для сбора грибов для собственных нужд в разрешенном месте специальное разрешение не требуется. Другая ситуация - коммерческая заготовка для продажи или производства. Такую деятельность разрешают только при наличии лесного билета, который определяет, какие ресурсы, на какой территории и в каком объеме можно заготавливать.

Что делать перед походом за грибами

Чтобы не получить штраф, перед выходом в лес стоит проверить несколько вещей. Сначала выясните, не относится ли территория к природно-заповедному фонду и какие там действуют правила. Уточните, нет ли запрета на посещение леса из-за военного положения, минной или пожарной опасности.

Во время военного положения областные военные администрации и местная власть могут вводить дополнительные ограничения на посещение лесов. Даже если сбор грибов в целом разрешен, это не отменяет запрета на вход в конкретную лесную территорию. Поэтому актуальные сообщения стоит проверять на официальных ресурсах местной власти.

Также не собирайте грибы, которых не знаете, особенно если они похожи на редкие виды из Красной книги. Ошибка может стоить и денег, и здоровья.

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