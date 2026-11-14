Годовая инфляция в октябре ускорилась до 11%, а топливо за год подорожало сразу на 53,9%. Национальный банк Украины назвал причины роста цен на топливо, продукты и лекарства.

Подорожание топлива в Украине снова набрало обороты, и Нацбанк объяснил, что именно толкает цены вверх. В октябре 2026 года годовая инфляция ускорилась до 11% по сравнению с 10% в сентябре. За месяц потребительские цены на рынке выросли еще на 1,8%.

Больше всего за год подорожало топливо - на 53,9%. Второе место заняли услуги, которые прибавили в цене 14,6%. Именно эти две категории стали главными драйверами инфляции этой осенью.

Что говорит Нацбанк о причинах

В регуляторе называют сразу несколько факторов, которые давят на цены. Это подорожание топлива, разрушение складской и логистической инфраструктуры, перебои с электроснабжением и нехватка работников.

Лекарства дорожают из-за увеличения расходов на логистику, электроэнергию и аренду складов. На стоимость продуктов давят расходы производителей на генераторы и транспортировку товара.

Отдельно выросли цены на бытовую технику и электронику. Причина - мировой дефицит микросхем памяти, который сказывается и на украинском рынке.

Как сообщает Национальный банк Украины, по данным которого подготовлены эти расчеты, в сентябре потребительские цены выросли на 2,1%, тогда как в августе рост составил 0,1%, а в июле - 0,3%.

Что будет с ценами дальше

Инфляция в Украине будет ускоряться до конца 2026 года, однако уже в следующем году должна вернуться к постепенному снижению. По прогнозу НБУ, в конце 2027 года инфляция составит 7,3%, а в 2028 году опустится до 5%.

Это означает, что ближайшие месяцы остаются периодом наибольшего ценового давления, поэтому заметного облегчения в магазинах и на заправках пока ждать не стоит.

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