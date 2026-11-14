Продали автомобиль, а штрафы за нарушение ПДД продолжают приходить на ваше имя. Так бывает, когда покупатель не переоформил машину на себя. Рассказываем, как проверить регистрацию, обжаловать чужой штраф и полностью избавиться от этих долгов.

Штрафы для водителей в Украине могут приходить даже тем, кто уже давно продал авто. Камеры автоматической фиксации определяют ответственного не по лицу водителя, а по данным государственного реестра. Поэтому если покупатель не переоформил машину, постановления за превышение скорости будут приходить именно вам.

Почему штрафы приходят именно бывшему владельцу

Главная причина проста: автомобиль фактически передали покупателю, но официальное переоформление не завершили. Камеры автофиксации нарушений не узнают водителя в лицо, поэтому ответственного определяют по реестрам.

По общему правилу ответственность за автоматически зафиксированное нарушение несет тот, на кого зарегистрировано транспортное средство. Если в реестре указан надлежащий пользователь, штраф могут выписать на него.

Из-за этого бывший владелец рискует получать постановления за превышение скорости и другие нарушения, даже если за рулем уже другой человек.

Три ситуации, которые важно различать

Авто передали по доверенности. Такой документ не передает право собственности, поэтому машина остается зарегистрированной на предыдущего владельца.

Подписали договор купли-продажи, но перерегистрацию не завершили. Сам факт передачи ключей не гарантирует изменения данных в реестре.

Авто официально перерегистрировали. Если нарушение зафиксировали уже после смены владельца, есть основания проверить правильность постановления и обжаловать его.

Как проверить, переоформили ли автомобиль

Прежде чем платить или обжаловать штраф, выясните, изменились ли регистрационные данные машины. Для этого обратитесь в сервисный центр МВД с документами, подтверждающими продажу авто.

Проверить информацию можно в Электронном кабинете водителя или в приложении «Дія». Но отсутствие авто в электронном перечне само по себе не заменяет официального подтверждения перерегистрации.

Подготовьте паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, договор купли-продажи, копии документов на авто и полученные постановления о штрафах.

Что делать, если покупатель не переоформил машину

Первый шаг - связаться с покупателем. Сообщите, что авто не переоформлено и из-за этого на ваше имя приходят постановления. Попросите завершить перерегистрацию и сохраните письменную переписку.

Второй шаг - обратиться в сервисный центр МВД. Если покупатель согласен сотрудничать, стороны могут оформить документы и завершить перерегистрацию. По разъяснению Главного сервисного центра МВД, при обычной смене владельца авто обычно не нужно физически привозить его в сервисный центр.

Третий шаг - юридическая защита. Если покупатель не выходит на связь или отказывается переоформлять машину, стоит получить индивидуальную юридическую консультацию. Самостоятельно исключить покупателя из реестра без правовых оснований продавец не может.

Чего точно не стоит делать

Не подавайте ложное заявление об угоне авто, если вы добровольно передали его другому лицу. Это не решит проблему со штрафами, а лишь создаст новые.

Как обжаловать штраф, который вы не совершали

Если на ваше имя пришло постановление за автоматически зафиксированное нарушение, проверьте его номер, дату, время, место и государственный номер авто. Информацию можно посмотреть через официальный сервис МВД или Электронный кабинет водителя.

По Кодексу Украины об административных правонарушениях постановление об автоматически зафиксированном нарушении можно обжаловать. Патрульная полиция разъясняет, что жалобу можно подать в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

К жалобе приложите копию постановления, договор купли-продажи, документы, подтверждающие дату перерегистрации, и другие доказательства. Важно: сам договор купли-продажи не гарантирует автоматической отмены штрафа.

Может ли покупатель взять штраф на себя

Да, для отдельных нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, закон предусматривает процедуру изменения ответственного лица. По статье 279-3 КУоАП фактический водитель может признать нарушение и согласиться на привлечение к ответственности.

Для этого он в течение 20 календарных дней со дня совершения нарушения или со дня вступления постановления в законную силу должен обратиться в подразделение Национальной полиции с заявлением и подтверждением уплаты штрафа.

Одного заявления предыдущего владельца о том, что он не был за рулем, недостаточно для автоматического переноса ответственности. Нужно участие лица, которое фактически управляло авто.

Что будет, если игнорировать штрафы

Даже если нарушение совершил покупатель, игнорировать постановление на ваше имя опасно. Неоплаченный или не обжалованный вовремя штраф могут передать на принудительное исполнение, а это дополнительные расходы.

Для штрафов за автоматически зафиксированные нарушения действуют специальные правила оплаты: при определенных условиях можно оплатить 50% суммы в течение льготного периода. Но оплата не решает вопрос с регистрацией авто: пока машина оформлена на вас, риск новых штрафов сохраняется.

Как избежать проблем при продаже авто

Безопаснее всего оформлять продажу так, чтобы передача авто и его перерегистрация происходили в рамках одной процедуры. Заключайте официальный договор купли-продажи, храните свой экземпляр и проверяйте дату изменения регистрационных данных.

Не считайте доверенность полноценной заменой продажи. Главный сервисный центр МВД подчеркивает, что передача авто по доверенности не означает перехода права собственности.

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