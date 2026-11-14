Семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Рассказываем, кто может претендовать на выплату, как ее распределяют и какие документы нужны.

Выплаты военным в Украине защищены от взыскания, а семьям погибших защитников государство гарантирует единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн. Это основная выплата, которую получают близкие военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы в период военного положения.

В то же время 15 млн грн - не единственная сумма, на которую могут рассчитывать родные погибшего. В зависимости от обстоятельств семьям также положены компенсация за неиспользованные отпуска, невыплаченное денежное довольствие и пенсия в связи с потерей кормильца.

Кто имеет право на 15 млн грн

Круг получателей определяет статья 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Первоочередное значение имеет личное распоряжение военнослужащего, если он его составил.

В таком документе военный может самостоятельно определить людей, которые получат помощь, и доли, которые им будут принадлежать. Это могут быть не только родственники.

Если личного распоряжения нет или оно не охватывает всю сумму, право на помощь имеют:

дети погибшего, в том числе усыновленные, зачатые при его жизни и рожденные после смерти;

жена или муж;

родители или усыновители, если их не лишили родительских прав;

внуки, если на момент гибели военного их родители уже умерли;

человек, проживавший с погибшим одной семьей без регистрации брака, если этот факт установил суд;

иждивенцы, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца.

При отсутствии личного распоряжения помощь распределяют между всеми лицами, имеющими на нее право, равными долями.

Как распределяют 15 млн грн

Если личного распоряжения нет, 15 млн грн делят поровну между всеми людьми, имеющими законное право на помощь. Например, если право на выплату подтвердили трое членов семьи, каждый получит треть общей суммы.

Если один из получателей отказывается от своей доли, ее распределяют между другими лицами в равных частях. Отказ необходимо оформить нотариально. Отказаться от выплаты от имени малолетнего или несовершеннолетнего ребенка нельзя.

Закон также устанавливает трехлетний срок для обращения за помощью. Его отсчитывают от даты составления актовой записи о смерти. Если человек не подал заявление вовремя, его доля может быть перераспределена между другими получателями.

Когда выплачивают средства

Единовременную помощь перечисляют в два этапа. Сначала выплачивают 20% назначенной суммы, а остальные 80% перечисляют равными ежемесячными платежами в течение 40 месяцев.

То есть если семье назначили полные 15 млн грн, первый платеж составит 3 млн грн, а остальные 12 млн грн будут выплачивать частями в течение следующих 40 месяцев.

Какие документы нужны

Для получения помощи членам семьи нужно подготовить заявление и документы, подтверждающие личность заявителя и его право на выплату. Базовый перечень такой:

заявление о назначении единовременной денежной помощи;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о смерти военнослужащего;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим;

согласие на обработку персональных данных;

личное распоряжение военнослужащего, если оно есть.

В зависимости от того, кто обращается, могут понадобиться дополнительные подтверждения. Жене или мужу нужно предоставить свидетельство о браке, ребенку - свидетельство о рождении, а родителям - свидетельство о рождении погибшего.

Куда обращаться

Если погибший проходил службу в Вооруженных силах Украины, членам семьи нужно обратиться в районный ТЦК и СП. Сделать это можно независимо от места регистрации заявителя.

Если военнослужащий служил в Национальной гвардии, СБУ, Главном управлении разведки, Государственной пограничной службе или другом военном формировании, документы подают непосредственно в соответствующий орган.

Когда могут отказать в выплате

Закон предусматривает обстоятельства, при которых единовременную помощь не назначают. В частности, если гибель военнослужащего стала следствием совершения им уголовного или административного правонарушения, пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, умышленного причинения себе телесных повреждений или самоубийства.

Если между потенциальными получателями возникает спор о праве на помощь или размере долей, выплату могут приостановить до решения вопроса в судебном порядке.

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