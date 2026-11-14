Взрослые отвечают за безопасность детей на дорогах даже тогда, когда ребенок хорошо знает правила дорожного движения. Водителям и родителям напомнили главные требования, за нарушение которых предусмотрен штраф 510 гривен.

Безопасность на дорогах зависит от водителей едва ли не больше всего, но когда речь идет о детях, ответственность полностью лежит на взрослых. Ребенок может знать правила дорожного движения и переходить дорогу на зеленый свет, однако не всегда способен сам оценить скорость автомобиля или расстояние до него.

Как сообщает телеканал «Дім», взрослые отвечают за безопасность детей на дорогах даже тогда, когда малыш хорошо усвоил правила. Поэтому водителям и родителям напоминают главные требования, пренебрежение которыми грозит не только штрафом, но и жизнью ребенка.

Автокресло - не совет, а требование

Одно из главных требований касается перевозки детей в автомобиле. По правилам дорожного движения, ребенка ростом менее 145 сантиметров или в возрасте до 12 лет перевозят только в детской удерживающей системе, соответствующей его весу и росту.

За нарушение этой нормы водителю грозит штраф 510 гривен. Если его остановят повторно в течение года, сумма вырастет до 850 гривен. Перевозить ребенка на руках у взрослого или на переднем сиденье без специального кресла запрещено.

Светоотражатели и видимость в темноте

В темное время суток и при плохой видимости ребенок должен быть заметен на дороге. Поэтому на его одежде, рюкзаке или обуви обязательно должны быть светоотражающие элементы - ленты, наклейки или жилет.

Это касается всех пешеходов, но для детей правило особенно важно. Водитель замечает ребенка со светоотражателями значительно раньше, чем без них, а это иногда и решает, успеет ли он затормозить.

Скорость возле школ и в жилых зонах

Отдельное требование касается скорости. В жилой и пешеходной зоне водителям разрешено двигаться не быстрее 20 километров в час. Перед школами, детсадами и на пешеходных переходах скорость стоит снижать заранее.

Детей младшего возраста нельзя оставлять одних возле проезжей части. Переходить дорогу с ребенком нужно только держа его за руку, а дошкольникам - показывать безопасный маршрут и на собственном примере учить правилам.

Что сделать родителям

Проверьте, подходит ли автокресло ребенку по росту и весу и правильно ли оно закреплено.

Обновите светоотражающие элементы на одежде и рюкзаке ребенка.

Вместе с ребенком пройдите безопасный маршрут до школы и объясните, как переходить дорогу.

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