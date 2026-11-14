Дорослі відповідають за безпеку дітей на дорогах навіть тоді, коли дитина добре знає правила дорожнього руху. Водіям і батькам нагадали головні вимоги, за порушення яких передбачено штраф 510 гривень.

Безпека на дорогах залежить від водіїв чи не найбільше, але коли йдеться про дітей, відповідальність повністю лежить на дорослих. Дитина може знати правила дорожнього руху й переходити дорогу на зелене світло, проте не завжди здатна самостійно оцінити швидкість автівки чи відстань до неї.

Як повідомляє телеканал «Дім», дорослі відповідають за безпеку дітей на дорогах навіть тоді, коли малеча добре засвоїла правила. Тому водіям і батькам нагадують головні вимоги, нехтування якими загрожує не лише штрафом, а й життю дитини.

Автокрісло - не порада, а вимога

Одна з головних вимог стосується перевезення дітей в автомобілі. За правилами дорожнього руху, дитину зростом менше 145 сантиметрів або віком до 12 років перевозять лише в дитячій утримуючій системі, яка відповідає її вазі та зросту.

За порушення цієї норми водієві загрожує штраф 510 гривень. Якщо його зупинять повторно протягом року, сума зросте до 850 гривень. Перевозити дитину на руках у дорослого або на передньому сидінні без спеціального крісла заборонено.

Світловідбивачі та видимість у темряві

У темну пору доби й за поганої видимості дитина має бути помітною на дорозі. Тому на її одязі, рюкзаку чи взутті обов'язково мають бути світловідбиваючі елементи - стрічки, наліпки або жилет.

Це стосується всіх пішоходів, але для дітей правило особливо важливе. Водій помічає дитину зі світловідбивачами значно раніше, ніж без них, а це іноді й вирішує, чи встигне він загальмувати.

Швидкість біля шкіл і в житлових зонах

Окрема вимога стосується швидкості. У житловій і пішохідній зоні водіям дозволено рухатися не швидше ніж 20 кілометрів на годину. Перед школами, дитсадками та на пішохідних переходах швидкість варто знижувати заздалегідь.

Дітей молодшого віку не можна залишати самих біля проїжджої частини. Переходити дорогу з дитиною потрібно лише тримаючи її за руку, а дошкільнятам - показувати безпечний маршрут і на власному прикладі навчати правил.

Що зробити батькам

Перевірте, чи підходить автокрісло дитині за зростом і вагою та чи правильно воно закріплене.

Оновіть світловідбиваючі елементи на одязі й рюкзаку дитини.

Разом із дитиною пройдіть безпечний маршрут до школи та поясніть, як переходити дорогу.

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