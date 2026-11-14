Військовослужбовець, який переніс інфаркт, має стент і III групу інвалідності, оскаржує рішення військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби. Розповідаємо, як оскаржити висновок ВЛК і які права має військовий.

Мобілізація чоловіків із III групою інвалідності та проходження ВЛК знову опинилися в центрі судової суперечки. Військовослужбовець, який переніс інфаркт, має встановлений стент і III групу інвалідності, оскаржує рішення військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби. Справа дійшла до апеляції.

Чоловік переніс інфаркт міокарда. Після операції йому встановили стент, а за станом здоров'я оформили III групу інвалідності. Попри це, ВЛК дійшла висновку, що він придатний до військової служби.

Такий висновок комісії військовий вважає помилковим. Він звернувся до суду, щоб оскаржити рішення ВЛК. Перша інстанція розглянула справу, але тепер вона перейшла на стадію апеляції.

Чому висновок ВЛК можна оскаржити

Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності до служби за станом здоров'я. Але її рішення не є остаточним. Якщо військовий не згоден із висновком, він має право його оскаржити.

Найчастіше оскаржують саме ті випадки, коли комісія не врахувала наявні захворювання. Інфаркт, стентування судин і встановлена група інвалідності - це серйозні підстави, які мають впливати на рішення про придатність.

Як оскаржити рішення ВЛК

Є два основні шляхи. Перший - звернутися до вищої військово-лікарської комісії, яка переглядає висновок. Другий - подати позов до адміністративного суду.

Для оскарження потрібно зібрати медичні документи: виписки з лікарні, результати обстежень, довідку про групу інвалідності, висновок МСЕК. Саме ці документи підтверджують реальний стан здоров'я.

У суді можна вимагати призначення судово-медичної експертизи. Вона незалежно оцінить стан здоров'я військового і може підтвердити, що висновок ВЛК був помилковим.

Строк на оскарження рішення ВЛК до суду становить шість місяців з моменту, коли військовий дізнався про порушення своїх прав. Важливо не пропустити цей строк.

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