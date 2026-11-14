Военнослужащий, перенесший инфаркт, имеющий стент и III группу инвалидности, обжалует решение военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе. Рассказываем, как обжаловать заключение ВВК и какие права есть у военного.

Мобилизация мужчин с III группой инвалидности и прохождение ВВК снова оказались в центре судебного спора. Военнослужащий, перенесший инфаркт, имеющий установленный стент и III группу инвалидности, обжалует решение военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе. Дело дошло до апелляции.

Мужчина перенес инфаркт миокарда. После операции ему установили стент, а по состоянию здоровья оформили III группу инвалидности. Несмотря на это, ВВК пришла к выводу, что он годен к военной службе.

Такое заключение комиссии военный считает ошибочным. Он обратился в суд, чтобы обжаловать решение ВВК. Первая инстанция рассмотрела дело, но теперь оно перешло на стадию апелляции.

Почему заключение ВВК можно обжаловать

Военно-врачебная комиссия определяет степень годности к службе по состоянию здоровья. Но ее решение не является окончательным. Если военный не согласен с заключением, он имеет право его обжаловать.

Чаще всего обжалуют именно те случаи, когда комиссия не учла имеющиеся заболевания. Инфаркт, стентирование сосудов и установленная группа инвалидности - это серьезные основания, которые должны влиять на решение о годности.

Как обжаловать решение ВВК

Есть два основных пути. Первый - обратиться в высшую военно-врачебную комиссию, которая пересматривает заключение. Второй - подать иск в административный суд.

Для обжалования нужно собрать медицинские документы: выписки из больницы, результаты обследований, справку о группе инвалидности, заключение МСЭК. Именно эти документы подтверждают реальное состояние здоровья.

В суде можно требовать назначения судебно-медицинской экспертизы. Она независимо оценит состояние здоровья военного и может подтвердить, что заключение ВВК было ошибочным.

Срок на обжалование решения ВВК в суд составляет шесть месяцев с момента, когда военный узнал о нарушении своих прав. Важно не пропустить этот срок.

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