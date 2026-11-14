Строительство жилья в 2027 году может подорожать на 20%, а готовые квартиры уже стоят на 20-30 процентов дороже. Разбираемся, что будет с ценами на новостройки, почему растет себестоимость и что выбрать покупателю.

Подорожание квартир в Украине в следующем году уже закладывается в финансовые планы застройщиков - в 2027 году строительство жилья может подорожать на 15-20 процентов.

Как сообщили в компании GAZDA, девелоперы вынуждены считать себестоимость по ориентировочному курсу доллара 47-48 гривен. Это значит, что цены на квадратный метр продолжат расти, а не снижаться.

Почему дорожает строительство жилья

Только за 2026 год себестоимость строительных работ в западных областях выросла почти на 10 процентов. Больше всего на цену давят разрушенные склады, проблемы с логистикой, перебои с электроснабжением и нехватка строителей.

Часть украинских материалов компании заменяют импортными. Польская и чешская продукция в отдельных категориях стоит на 10-15 процентов дороже украинских аналогов. В центральных и восточных областях дополнительные расходы связаны с более дорогим топливом и доставкой материалов.

Какие квартиры сейчас выбирают покупатели

Украинцы все чаще берут жилье в готовых или почти завершенных новостройках, чтобы не ждать несколько лет до конца строительства. По оценкам компании, такому жилью отдают предпочтение 60-70 процентов активных покупателей.

Также вырос интерес к квартирам с готовым ремонтом, которые не требуют дополнительных затрат после покупки. При выборе жилья покупатели обращают внимание на безопасность региона, энергетическую автономность дома, степень готовности новостройки и наличие ремонта от застройщика.

Более половины клиентов интересуются новостройками на западе страны - во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке и Тернополе. Киев и Одесса также остаются привлекательными для покупателей.

Сколько стоит готовое жилье против недостроя

Эксперты не прогнозируют общего снижения цен на новостройки, поскольку затраты на строительство продолжают расти. При этом стоимость квартиры существенно зависит от того, насколько дом близок к завершению.

Готовая квартира уже сейчас стоит на 20-30 процентов дороже аналогичной в доме, сдачу которого планируют в конце года. Если же сравнивать готовое жилье с квартирами на начальном этапе строительства, разница в цене может достигать 50-60 процентов.

Что с ценами на рынке сейчас

Осенью новостройки в Киеве дорожают, а вторичный рынок дешевеет. Цена квадратного метра на первичном рынке столицы достигла 65 тысяч гривен, а объемы запуска новых стройплощадок упали на 65 процентов.

Западные города показывают рекордные цены: Ужгород обогнал Киев по стоимости однокомнатных квартир. Там медианная цена «однушки» на вторичном рынке превысила 68 400 долларов.

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