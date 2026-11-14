Будівництво житла у 2027 році може подорожчати на 20%, а готові квартири вже коштують на 20-30 відсотків дорожче. Розбираємося, що буде з цінами на новобудови, чому росте собівартість і що обрати покупцю.

Подорожчання квартир в Україні наступного року вже закладається у фінансові плани забудовників - у 2027 році будівництво житла може подорожчати на 15-20 відсотків.

Як повідомили в компанії GAZDA, девелопери вимушені рахувати собівартість за орієнтовним курсом долара 47-48 гривень. Це означає, що ціни на квадратний метр продовжать зростати, а не знижуватися.

Чому дорожчає будівництво житла

Тільки за 2026 рік собівартість будівельних робіт у західних областях зросла майже на 10 відсотків. Найбільше на ціну тиснуть розрушені склади, проблеми з логістикою, перебої з електропостачанням і нестача будівельників.

Частину українських матеріалів компанії замінюють імпортними. Польська та чеська продукція в окремих категоріях коштує на 10-15 відсотків дорожче за українські аналоги. У центральних і східних областях додаткові витрати пов'язані з дорожчим пальним і доставкою матеріалів.

Які квартири зараз обирають покупці

Українці дедалі частіше беруть житло в готових або майже завершених новобудовах, щоб не чекати кілька років до кінця будівництва. За оцінками компанії, такому житлу віддають перевагу 60-70 відсотків активних покупців.

Також зріс інтерес до квартир із готовим ремонтом, які не потребують додаткових витрат після купівлі. Під час вибору житла покупці звертають увагу на безпеку регіону, енергетичну автономність будинку, ступінь готовності новобудови та наявність ремонту від забудовника.

Понад половина клієнтів цікавляться новобудовами на заході країни - у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку та Тернополі. Київ та Одеса також лишаються привабливими для покупців.

Скільки коштує готове житло проти недобудованого

Експерти не прогнозують загального зниження цін на новобудови, оскільки витрати на будівництво й далі ростуть. При цьому вартість квартири суттєво залежить від того, наскільки будинок близький до завершення.

Готова квартира вже зараз коштує на 20-30 відсотків дорожче за аналогічну в будинку, здачу якого планують наприкінці року. Якщо ж порівнювати готове житло з квартирами на початковому етапі будівництва, різниця в ціні може сягати 50-60 відсотків.

Що з цінами на ринку зараз

Восени новобудови в Києві дорожчають, а вторинний ринок дешевшає. Ціна квадратного метра на первинному ринку столиці сягнула 65 тисяч гривень, а обсяги запуску нових будмайданчиків упали на 65 відсотків.

Західні міста показують рекордні ціни: Ужгород обігнав Київ за вартістю однокімнатних квартир. Там медіанна ціна «однушки» на вторинному ринку перевищила 68 400 доларів.

Раніше Politeka повідомляла, які міста вже обігнали Київ за цінами на квартири.

Також Politeka повідомляла, хрущовки в Україні можуть піти під знесення і що отримають власники квартир.