Дослідження "Онлайн-безпека дітей в Україні" показало: лише 37,8% підлітків 14-17 років розповідають батькам про небезпечні ситуації в мережі. Більшість ділиться пережитим із друзями.

Інтернет і цифрова безпека дітей в Україні знову в центрі уваги: нове дослідження показало, що лише 37,8% підлітків віком 14-17 років розповідають батькам про небезпечні ситуації в мережі. Більшість натомість ділиться пережитим із друзями.

Дослідження "Онлайн-безпека дітей в Україні" провели навесні 2026 року дослідницька агенція Sense Research на замовлення громадської організації Dignity Online. До фінального аналізу увійшли відповіді 5737 школярів віком від 6 до 17 років, а також 1076 батьків дошкільнят.

Чому підлітки рідше звертаються до батьків

Довіра до батьків падає з віком дитини. Серед школярів 6-9 років про небезпечні онлайн-ситуації батькам розповідали 69,6%. У групі 10-13 років показник знижується до 55,7%, а серед підлітків 14-17 років - до 37,8%.

Водночас зростає роль однолітків. Якщо серед наймолодших друзям про небезпеку повідомляли лише 23,1%, то серед дітей 10-13 років - уже 52,6%, а серед старших підлітків - 55,9%. Окремо дослідники встановили: з 1140 школярів, які потрапляли в ситуації сексуального або іншого ризикованого характеру, 18,8% взагалі нікому про це не розповіли. Це майже кожна п'ята дитина.

Із якими загрозами стикаються діти

Онлайн-загрози не обмежуються контактами з незнайомцями. За останній рік 53,9% опитаних школярів зазнавали кібербулінгу. Найчастіше це образливі повідомлення (40,4%), виключення з інтернет-груп (34,6%) та поширення образливих повідомлень про дитину за її спиною (22,9%). При цьому 35,1% школярів зізналися, що самі вчиняли дії, які належать до кібербулінгу.

Ще один серйозний ризик - небажане спілкування сексуального характеру. 16,5% школярів протягом року принаймні раз стикалися із ситуаціями сексуального насильства чи експлуатації онлайн: повідомлення із сексуальним підтекстом, прохання надіслати інтимні зображення або спроби втягнути дитину в небезпечне спілкування.

Показовим став випадок 13-річної дівчини, про який розповіло видання "ҐРУНТ". Під час гри в Roblox вона познайомилася з незнайомцями, які згодом запросили її до групи в месенджері, де поступово почали обмінюватися відвертими фото. Дівчина не піддалася тиску, але її батько припускає, що за деякими акаунтами могли бути дорослі.

Цифрові технології займають дедалі більше місця в житті дітей. Понад 70% школярів проводять в інтернеті три або більше годин щодня. 49,6% принаймні раз на тиждень лягають спати пізніше через інтернет, 28% витрачають через це менше часу на навчання. А 56,4% школярів хоча б на одному ресурсі вказували неправдивий вік, що ускладнює роботу вікових обмежень.

Що робити батькам

Дослідники наголошують: самого контролю за гаджетами чи технічних обмежень недостатньо. Важливо створити атмосферу, у якій дитина без страху розповість про небезпечну ситуацію. Фахівці радять батькам:

розмовляти про онлайн-безпеку з раннього віку - дитина має знати, які ситуації в інтернеті небезпечні;

поєднувати контроль із довірою - не лише встановлювати правила, а й цікавитися цифровим життям дитини;

не залишати дитину сам на сам із проблемою - спершу вислухати, якщо підліток розповідає про погрози чи шантаж;

навчити блокувати користувача, скаржитися на небезпечний контент і зберігати докази погроз;

звертати увагу на власні цифрові звички - поведінка дорослих теж впливає на дітей.

Якщо дитина стикається із сексуальним шантажем, погрозами чи спробами експлуатації, варто звернутися до правоохоронних органів. Виконувати вимоги кривдника чи поширювати інтимні зображення неповнолітніх не можна.

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