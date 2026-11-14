Погода в Україні 14 листопада після потепління знову зміниться - синоптикиня Наталка Діденко назвала дату, коли в країну завітає нова хвиля тепла. За її розрахунками, відчутне потепління прийде орієнтовно в середу, 18 листопада.
У суботу та неділю, 14-15 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон. Через це більшість областей обійдеться без дощів, однак парасольки знадобляться мешканцям окремих регіонів.
«Найближчий виняток - завтра пройдуть дощі на сході та в Криму. І це все для вихідних», - уточнила експертка на своїй сторінці у Facebook.
Замість опадів на дорогах хазяйнуватимуть щільні тумани. Через високу вологість видимість місцями суттєво погіршиться, тому автомобілістам варто не поспішати й тримати безпечну дистанцію.
Щодо температури, то осіння прохолода, яка напередодні зачепила західні області, у суботу накриє майже всю країну. У денні години повітря прогріється лише до +4...+8 градусів.
Тепліше в суботу, 14 листопада, затримається хіба що на сході та південному сході - там термометри ще покажуть +10...+14 градусів.
У столиці субота й неділя минуть без опадів, а 15 листопада кияни навіть побачать сонячні прояснення. Удень у Києві очікується свіжа погода в межах +4...+6 градусів.
Такий холоднуватий фон протримається ще кілька днів на початку нового тижня. Втім, мерзнути доведеться недовго - вже в середу, 18 листопада, в Україну завітає чергова хвиля потепління.
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