Украинец за границей может исправить ошибочные данные в военном реестре «Оберег» дистанционно, без возвращения в Украину. Для этого нужно официально обратиться в ТЦК, объяснил юрист Юрий Айвазян.

Воинский учет в «Резерв+» иногда показывает ошибочные данные, и исправить их можно даже из-за границы, без возвращения в Украину. Как именно это сделать, объяснил юрист Юрий Айвазян в комментарии Новини.LIVE.

Ситуация, о которой рассказал юрист, типичная. Мужчину четыре года назад уволили из ВСУ в запас как многодетного отца. Он сдал в военкомат военный билет, приписное и выписку из приказа, но выехал за границу до того, как процедуру постановки на учет официально завершили.

Позже в «Резерв+» он увидел статус действующего военнослужащего, снятого с учета. Техподдержка приложения разводит руками: мол, исправлениями занимается ТЦК. Но, по словам юриста, такие данные реально исправить, не возвращаясь в Украину.

Как заставить ТЦК исправить данные в «Обереге»

Законодательство позволяет обращаться в военкомат дистанционно, чтобы обновить свои данные. Мужчине нужно составить заявление на имя того ТЦК и СП, где физически хранятся его документы.

В тексте обращения стоит изложить четкие требования:

проверить документы, переданные четыре года назад, и сообщить, произошла ли фактическая постановка на учет;

устранить ошибочный статус военнослужащего и внести данные об увольнении в запас;

если на учет так и не поставили - инициировать процедуру дистанционно через электронное взаимодействие государственных реестров;

предоставить официальный письменный ответ о выполненных действиях, а если требуют личной явки - указать четкое правовое основание.

Отправить заявление можно двумя способами: электронной почтой с квалифицированной электронной подписью (КЭП) или бумажным письмом с уведомлением о вручении.

К заявлению нужно приложить копии паспорта, налогового номера (РНОКПП), имеющиеся документы об увольнении и скриншоты из «Резерв+». Если оригиналы военного билета и выписки из приказа уже в ТЦК, а копий приказа на руках не осталось, их можно запросить в бывшей воинской части.

Обязательно ли ехать лично

Согласно пункту 81 постановления правительства от 30.12.2022 № 1487 для постановки на учет действует общее правило личного присутствия. В то же время постановление № 981 (пункт 35) допускает и электронный вариант через взаимодействие баз данных.

ТЦК должен проверить документы и определить, можно ли применить электронное исправление. Если в военкомате решат, что без личного визита завершить процедуру невозможно, то дистанционно проблему не решить.

Что не поможет и что делать дальше

Кнопка «Стать на учет» в «Резерв+» здесь не работает: она создана только для тех, кто регистрируется впервые, а не для бывших военнослужащих.

Если ТЦК успешно исправит статус дистанционно и подтвердит воинский учет, мужчина сможет сгенерировать новый электронный военно-учетный документ в «Резерв+» и подать запрос на отсрочку прямо в приложении. Эта функция работает автоматически, если все дети родились в Украине и их данные есть в государственных реестрах.

Если же система выдаст ошибку, решить вопрос через родственников или адвокатов не получится. Согласно постановлению Кабмина от 16.05.2024 № 560 подавать бумажное заявление на отсрочку через ЦНАП военнообязанный должен исключительно лично.

Юрист также напомнил: СМС от «Укрпочты» без четкого указания имени отправителя может означать поступление заказного письма с повесткой. Игнорировать его нельзя - письмо хранится в отделении всего три рабочих дня, а неявка за ним считается вручением и влечет за собой штраф.

Ранее Politeka сообщала, воинский учет в «Резерв+»: в Кабмине объяснили, когда электронный документ теряет силу.

Также Politeka сообщала, воинский учет в Украине: в Минобороны рассказали, какие правила изменились с 30 октября.