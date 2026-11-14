Сломался генератор в дороге - авто едет дальше только на заряде аккумулятора, а запас хода зависит от погоды и включенных приборов.

Давление в зимних шинах - лишь одна из зимних неприятностей для водителей. Вторая типичная беда - выход из строя генератора, из-за которого машина дальше едет только на энергии, накопленной в аккумуляторе.

Автомобиль без работающего генератора обычно может проехать от 30 до 100 километров или проработать около 1-2 часов на одном заряде батареи. Об этом пишут журналисты ТСН, которые выяснили, от чего зависит такой запас хода.

Расстояние зависит от нескольких факторов: емкости аккумулятора, уровня потребления энергии и типа двигателя. Дизельные авто останавливаются быстрее, поскольку топливная система и свечи накаливания требуют много тока.

Современное авто с включенными фарами, климат-контролем, музыкой и электроусилителем руля разряжает батарею всего за 15-30 минут. Это примерно 5-10 километров зимой.

Почему зимой авто глохнет намного быстрее

Когда большинство приборов выключено, потребление тока может быть относительно низким - десятки ампер. Стоит включить фары, вентиляторы отопления или кондиционера, и расход резко возрастает.

В оптимальных условиях полностью заряженный аккумулятор выдерживает от 30 до 80 километров. Зимой с работающим обогревом и фарами запаса хватит лишь на 5-10 километров.

Что делать, если генератор перестал работать

Двигатель глохнет, когда напряжение падает до 7,5-8 Вольт. Если аккумулятор старый или слабо заряжен, лучше вообще не трогаться дальше - авто заглохнет за считанные минуты. Водителям советуют действовать так:

выключить все лишние электроприборы: кондиционер, магнитолу, подогрев сидений и стекла;

оставить только самое необходимое - дневные ходовые огни или габариты, если этого требует безопасность;

избегать остановок, требующих перезапуска двигателя, ведь на повторный старт заряда может не хватить;

двигаться к ближайшему автосервису или остановиться в безопасном месте и вызвать эвакуатор.

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