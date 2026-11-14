Зламався генератор у дорозі - авто їде далі лише на заряді акумулятора, а запас ходу залежить від погоди та ввімкнених приладів.

Тиск у зимових шинах - лише одна з зимових неприємностей для водіїв. Друга типова біда - вихід з ладу генератора, через який машина далі їде виключно на енергії, накопиченій в акумуляторі.

Автомобіль без робочого генератора зазвичай може проїхати від 30 до 100 кілометрів або пропрацювати близько 1-2 годин на одному заряді батареї. Про це пишуть журналісти ТСН, які з'ясували, від чого залежить такий запас ходу.

Відстань залежить від кількох факторів: ємності акумулятора, рівня споживання енергії та типу двигуна. Дизельні авто зупиняються швидше, оскільки паливна система та свічки розжарювання потребують багато струму.

Сучасне авто з увімкненими фарами, клімат-контролем, музикою та електропідсилювачем керма розряджає батарею лише за 15-30 хвилин. Це приблизно 5-10 кілометрів узимку.

Чому взимку авто глухне набагато швидше

Коли більшість приладів вимкнено, споживання струму може бути відносно низьким - десятки ампер. Варто увімкнути фари, вентилятори опалення чи кондиціонера, і витрата різко зростає.

За оптимальних умов повністю заряджений акумулятор витримує від 30 до 80 кілометрів. Узимку з працюючим обігрівачем і фарами запасу вистачить лише на 5-10 кілометрів.

Що робити, якщо генератор перестав працювати

Двигун глохне, коли напруга падає до 7,5-8 Вольт. Якщо акумулятор старий або слабо заряджений, краще взагалі не рушати далі - авто заглохне за лічені хвилини. Водіям радять діяти так:

вимкнути всі зайві електроприлади: кондиціонер, магнітолу, підігрів сидінь та скла;

залишити лише найнеобхідніше - денні ходові вогні або габарити, якщо цього вимагає безпека;

уникати зупинок, що потребують перезапуску двигуна, адже на повторний старт заряду може не вистачити;

рухатися до найближчого автосервісу або зупинитися в безпечному місці й викликати евакуатор.

Раніше Politeka повідомляла, транспортний податок 2026: хто має заплатити 25 000 гривень за авто.

Також Politeka повідомляла, шахраї продають неіснуючі авто та «права без іспитів».