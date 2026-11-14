Повістку до ТЦК вважають врученою лише після особистого підпису, а за неявку без поважної причини загрожує штраф до 25 500 грн.

Оскарження рішення ТЦК про непридатність цікавить багатьох військовозобов'язаних, але починається все раніше - з вручення повістки. Практикуючі юристи з військового права пояснили, де її можуть вручити, коли вона вважається врученою і який штраф загрожує за неявку.

Повістку до ТЦК можуть вручити практично будь-де, пояснили юристи в коментарі Фактам ICTV. За словами юриста у сфері військового права Антона Ревенка, ні закони, ні підзаконні акти не забороняють вручати її на вулиці, на зупинці, на блокпосту чи в будь-якому місці загального доступу.

Хто має право вручати повістку: представники ТЦК у межах своєї адміністративної території, органи місцевих адміністрацій, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад, а також керівники підприємств, установ та організацій. Але всі вони мають показати службове посвідчення, яке дає право вручати повістки.

Коли повістка вважається врученою

Повістка вважається врученою лише з того моменту, коли ви особисто її отримали і поставили підпис. Якщо представники ТЦК залишили її у поштовій скриньці або у дверях - вона не вважається врученою, наголошує Антон Ревенко.

Представники ТЦК не мають права затримувати чи силою доставляти людину до територіального центру комплектування. Затримати може лише поліцейський - і лише якщо військовозобов'язаний вчинив адміністративне правопорушення.

Повістка поштою

Повістки надсилають рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК". Поштар має вручити його особисто під підпис. Якщо людини немає за адресою, у скриньку кладуть повідомлення, а якщо за три робочі дні лист не забирають - його повертають відправнику з відміткою "Адресат відсутній".

За законом вважається, що ви отримали повістку, навіть якщо підтвердження вручення немає. Терміни явки за повісткою скоротили: раніше було 14 днів, тепер - 7 днів для мешканців обласних центрів і 10 днів для решти.

Коли можна відмовитись від повістки

Відмовитись від повістки можна, якщо вона заповнена з помилками або без обов'язкових реквізитів. У повістці мають бути: відомості про військовозобов'язаного, вид повістки, дата, час і адреса явки, назва органу, печатка і підпис керівника ТЦК. Якщо реквізитів немає - це просто папір без юридичної сили.

Також можна відмовитись, якщо вам одразу вручають мобілізаційне розпорядження для відправки до навчального центру або військової частини. Першою має бути повістка для перевірки даних, тож такі дії ТЦК - протиправні.

Якщо ви відмовляєтесь від повістки, представник ТЦК складає акт відмови і передає його керівнику. Далі можуть вирішувати питання про адміністративну відповідальність, а поліцейський, який перебуває поруч, може затримати і доставити вас до ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП. Якщо відмова сталася через незаконні дії ТЦК - затримання можна оскаржити в суді.

Який штраф за неявку

Якщо ви отримали повістку і поставили підпис, з'явитися до ТЦК - обов'язок. За неявку на уточнення даних або на військово-лікарську комісію без поважної причини передбачений штраф від 17 000 до 25 500 грн за статтями 210 і 210-1 КУпАП.

Якщо ж ви не з'явилися за бойовою повісткою - це вже кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу, аж до позбавлення волі.

Поважні причини неявки

Не прийти за повісткою можна з поважних причин: стихійне лихо, хвороба, воєнні дії на території, які не дали прибути, або смерть близького родича. Про причину неявки треба повідомити ТЦК особисто чи іншим способом.

Що робити, якщо вручають повістку

Перевірте службове посвідчення того, хто вручає повістку.

Перевірте реквізити повістки: ПІБ, вид, дату, час, адресу, печатку і підпис.

Не підписуйте повістку з помилками чи без реквізитів.

Пам'ятайте: ТЦК не може затримати вас силою - це може зробити лише поліція за наявності правопорушення.

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