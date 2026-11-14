Клубника боится не столько самих морозов, сколько перепадов температуры и ветра без снежного покрова. Рассказываем, чем и когда накрыть грядки, чтобы в следующем сезоне собрать полноценный урожай.

Подготовка участка к зиме начинается задолго до морозов, и клубника в этом списке одна из самых уязвимых культур. Если кусты уйдут под снег неукрытыми, весной можно увидеть вымерзшие сердцевины вместо молодых листьев.

Главный враг клубники не мороз сам по себе, а резкие перепады температуры. Когда днем почва тает, а ночью подмерзает, корни выталкивает на поверхность, и они погибают даже при небольшом минусе. Особенно это бьет по молодым кустам, высаженным осенью.

Что лучше всего подходит для укрытия

Опытные огородники советуют прежде всего природные материалы. Сухие листья, хвоя, солома или опилки создают рыхлый слой, который держит тепло и пропускает воздух, поэтому кусты под ним не преют.

Слой мульчи должен быть не тоньше 12-15 сантиметров. В регионах с более холодными зимами его увеличивают до 20, а по краям грядки накидывают больше, ведь именно там земля промерзает быстрее.

Хорошо работает и агроволокно или спанбонд. Его натягивают на дуги, чтобы материал не касался растений, иначе в местах касания после оттепели образуется ледяная корка.

Когда накрывать грядки

Спешить не стоит. Клубнику укрывают тогда, когда днем температура стабильно падает до минус 4-5 градусов. Если сделать это слишком рано, кусты под укрытием начинают преть и болеют.

Солому и листья раскладывают после первых устойчивых заморозков, когда земля уже слегка подмерзла. Агроволокно ставят еще позже, когда прогноз обещает минусы на неделю вперед.

Что сделать перед укрытием

Перед накрытием грядку готовят: обрезают старые и сухие листья, удаляют усы, рыхлят междурядья. Ослабленные растения плохо зимуют, поэтому еще с осени стоит подкормить кусты калийно-фосфорными удобрениями.

Не забывайте о снеге как лучшем природном утеплителе. Если зимы малоснежные, на грядку специально накидывают снег с дорожек, чтобы создать дополнительный слой защиты.