Полуниця боїться не стільки самих морозів, скільки перепадів температури і вітру без снігового покриву. Розповідаємо, чим і коли накрити грядки, щоб наступного сезону зібрати повноцінний урожай.

Підготовка ділянки до зими починається задовго до морозів, і полуниця в цьому переліку одна з найуразливіших культур. Якщо кущі підуть під сніг невкритими, навесні можна побачити вимерзлі серцевини замість молодих листків.

Головний ворог полуниці не мороз сам по собі, а різкі перепади температури. Коли вдень ґрунт тане, а вночі підмерзає, коріння витискає на поверхню, і воно гине навіть за невеликого мінуса. Особливо це боляче по молодих кущах, висаджених восени.

Що найкраще підходить для укриття

Досвідчені городники радять насамперед природні матеріали. Сухе листя, хвоя, солома або тирса створюють пухкий шар, який тримає тепло і пропускає повітря, тож кущі під ним не пріють.

Шар мульчі має бути не тоншим за 12-15 сантиметрів. У регіонах із холоднішими зимами його збільшують до 20, а по краях грядки накидають більше, бо саме там земля промерзає швидше.

Добре працює і агроволокно або спанбонд. Його натягують на дуги, щоб матеріал не торкався рослин, інакше в місцях дотику після відлиги утворюється льодова кірка.

Коли накривати грядки

Поспішати не варто. Полуницю вкривають тоді, коли вдень температура стабільно падає до мінус 4-5 градусів. Якщо зробити це занадто рано, кущі під укриттям починають випрівати і хворіють.

Солому та листя розкладають після перших стійких заморозків, коли земля вже трохи підмерзла. Агроволокно ставлять ще пізніше, коли прогноз обіцяє мінуси на тиждень вперед.

Що зробити перед укриттям

Перед накриттям грядку готують: обрізають старе та сухе листя, видаляють вуса, розпушують міжряддя. Ослаблені рослини погано зимують, тому ще з осені варто підживити кущі калійно-фосфорними добривами.

Не забувайте про сніг як найкращий природний утеплювач. Якщо зими малосніжні, на грядку спеціально накидають сніг із доріжок, аби утворити додатковий шар захисту.