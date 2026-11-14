За школьную травлю в Украине действуют реальные наказания. Впервые за буллинг придется заплатить от 850 до 1700 гривен штрафа, а подростков с 11 лет могут поставить на профилактический учет полиции.

Изменения в школах по буллингу несут конкретные последствия - за школьную травлю в Украине предусмотрена вполне реальная ответственность. Это штрафы для родителей или даже полицейский учет для самих подростков. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Механизм наказания давно не ограничивается разговорами в кабинете директора. Закон четко прописывает, что именно грозит участникам конфликта.

Профилактический учет: кого и как ставят

Ювенальная полиция контролирует школьников в возрасте от 11 до 18 лет, руководствуясь инструкцией МВД №1044. Доказанный факт буллинга - законное основание для внесения ребенка в профилактическую базу.

Но система не срабатывает автоматически после первой жалобы других родителей. Правоохранители собирают доказательства, анализируют ситуацию и только потом принимают официальное решение. Далее есть три дня, чтобы сообщить семье, объяснить причины такого шага и провести обязательную беседу с подростком.

На учете ребенок находится ровно год. Если новых инцидентов нет, запись аннулируют автоматически. Важно понимать, что это исключительно превентивная мера: она не является уголовным наказанием и не оставляет судимости.

Какими бывают проявления буллинга

Буллинг - это не только толчки или драки. Психологическое давление проявляется через регулярные оскорбления и бойкоты. Экономическая травля - это порча вещей или вымогательство денег. Отдельно выделяют кибербуллинг, который не выходит за пределы соцсетей.

Родителям стоит насторожиться, когда ребенок вдруг отказывается идти в школу. Потеря аппетита, проблемы со сном, синяки неизвестного происхождения или регулярное исчезновение вещей из рюкзака - прямые сигналы о проблеме.

Сколько стоит агрессия: штрафы по статье 173-4 КУоАП

Ответственность опирается на статью 173-4 КУоАП. Первый инцидент обойдется виновным в сумму от 850 до 1700 гривен. Суд также может назначить от 20 до 40 часов общественных работ.

За повторное нарушение в течение года суммы растут. То же касается групповой травли - тогда придется заплатить уже от 1700 до 3400 гривен. Продолжительность общественных работ тоже увеличивается до 40-60 часов.

Есть важный возрастной нюанс. С 16 лет подростки отвечают за поступки самостоятельно. За действия младших детей штрафы платят родители или опекуны.

Директора школ тоже рискуют. За попытку скрыть конфликт руководитель заведения получает штраф от 850 до 1700 гривен или наказывается исправительными работами.

Что изменилось с августа 2026 года

Механизм защиты обновили. Теперь руководство школ не имеет права игнорировать даже малейшие проявления агрессии. Заявления принимают в любой форме: по телефону, лично, обычным письмом или по email. Допускаются даже анонимные жалобы.

На рассмотрение обращения у директора есть ровно одни сутки. Когда проблема подтверждается, у руководителя есть три часа, чтобы обратиться в полицию. Информацию также срочно передают в Службу по делам детей.

Далее в процесс включается школьный психолог. Он работает со всеми участниками конфликта: пострадавшему ребенку помогают восстановить чувство безопасности, а агрессора учат контролировать эмоции.

Что делать родителям

Главный практический совет - всегда собирать доказательства. Делайте скриншоты оскорбительных переписок, фотографируйте испорченные вещи, берите медицинские справки о побоях. Именно эти материалы станут решающим аргументом для правоохранителей.

Если вы заметили признаки травли, обращайтесь к руководству школы - или сразу в полицию. С августа 2026 года заявление примут в любом виде, в том числе анонимно.

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