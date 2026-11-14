Ближайшая зима в Украине будет теплее климатической нормы, но кратковременные периоды сильных морозов с температурой до -20 градусов все же возможны, предупредили в Укргидрометцентре.

Морозы до -6° и снег в Украине уже ощущаются в начале ноября, но вопрос о том, какой будет вся зима, волнует многих. Спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха пояснила, что погода будет переменчивой: относительно теплые дни будут сменяться волнами похолодания.

По ее словам, такие холодные периоды будут длиться примерно от трех до десяти суток. То есть зима не будет сплошь морозной, скорее ее характер напомнит «качели» - то тепло, то резкий спад температуры.

Когда ударят настоящие морозы

Климатолог Вера Балабух предупредила, что во время вторжений арктического воздуха температура в морозные периоды может опускаться до -10...-20 градусов. Местами, по ее оценке, столбик термометра способен опускаться даже ниже.

Такие волны холода - явление непостоянное. Они возникают, когда с севера пробивается арктический воздух, а между ними Украину накрывают более мягкие атлантические массы. Поэтому морозы будут, но не стабильные, а волновые.

Будет ли снег на Рождество

Отдельно специалисты оценили вероятность снега на рождественские праздники. Предварительные метеорологические расчеты для Польши указывают на возможное похолодание и снегопады во второй половине декабря.

Поскольку погодные процессы в регионе тесно связаны, такой сценарий может распространиться и на Украину. Однако гарантировать снег именно на Рождество синоптики пока не берутся.

Ситуация будет зависеть от движения атмосферных фронтов и температуры воздуха. Если во время осадков температура будет оставаться ниже нуля, может образоваться устойчивый снежный покров.

Что это значит для людей

Переменчивая зима с короткими, но резкими морозами требует подготовки. Резкие перепады температуры особенно ощутимы для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и для пожилых людей.

Синоптики советуют следить за краткосрочными прогнозами, ведь именно они фиксируют приближение арктического воздуха. Долгосрочные прогнозы в холодный сезон менее точны, поэтому ориентироваться стоит на предупреждения за несколько дней до похолодания.

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