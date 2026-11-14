Во время военного положения запрещено начислять плату за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях и взимать штрафы и пеню. Но долги, возникшие до оккупации, придется оплатить, напоминают юристы.

Долги за коммуналку на оккупированных территориях не должны начисляться во время временной оккупации. Юристы системы бесплатной правовой помощи объяснили, обязаны ли переселенцы платить задолженность за жилищно-коммунальные услуги, если жилье осталось на ТОТ.

До завершения военного положения в Украине запрещено начислять плату за коммунальные услуги с даты начала и до даты завершения временной оккупации территории. Это касается жилья, расположенного на оккупированных территориях или там, где ведутся боевые действия.

Также на время войны запрещено:

начислять и взимать штрафы, пеню и инфляционные начисления за долги, возникшие из-за неоплаты или неполной оплаты коммуналки на ТОТ и в зоне боевых действий;

прекращать предоставление коммунальных услуг даже в случае неоплаты или неполной оплаты на этих территориях.

Отдельно запрещено взимать задолженность, возникшую после 24 февраля 2022 года, с потребителей, которые покинули место проживания и предоставили поставщику документ об этом. Например, справку ВПЛ.

Такие нормы предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 5 марта 2022 года №206 «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения».

Какие долги все же придется платить

Долги за коммуналку, возникшие до начала временной оккупации территории, платить нужно. Услуги были предоставлены, поэтому обязанность оплаты за абонентом сохраняется.

Списать такие долги нельзя. Законодательство не предусматривает списание задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Что делать, если долг начислили во время оккупации

Если вы получили сообщение о задолженности за коммуналку, обратитесь к поставщику для урегулирования ситуации. Юристы БПД помогут разобраться с начислениями и составить обращение о проверке.

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