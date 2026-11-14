Під час воєнного стану заборонено нараховувати плату за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях та стягувати штрафи й пеню. Але борги, що утворилися до окупації, доведеться сплатити, нагадують юристи.

Борги за комуналку на окупованих територіях не повинні нараховуватися під час тимчасової окупації. Юристи системи безоплатної правничої допомоги пояснили, чи зобов'язані переселенці сплачувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, якщо житло лишилося на ТОТ.

До завершення воєнного стану в Україні заборонено нараховувати плату за комунальні послуги з дати початку і до дати завершення тимчасової окупації території. Це стосується житла, яке розташоване на окупованих територіях або там, де ведуться бойові дії.

Також на час війни заборонено:

нараховувати та стягувати штрафи, пеню й інфляційні нарахування за борги, що утворилися через несплату або неповну оплату комуналки на ТОТ та в зоні бойових дій;

припиняти надання комунальних послуг навіть у разі несплати або неповної оплати на цих територіях.

Окремо заборонено стягувати заборгованість, яка виникла після 24 лютого 2022 року, зі споживачів, котрі покинули місце проживання і надали постачальнику документ про це. Наприклад, довідку ВПО.

Такі норми передбачені постановою Кабінету Міністрів від 5 березня 2022 року №206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану».

Які борги все ж доведеться сплатити

Борги за комуналку, що утворилися до початку тимчасової окупації території, сплачувати потрібно. Послуги були надані, тож обов'язок оплати за абонентом зберігається.

Списати такі борги не можна. Законодавство не передбачає списання заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

Що робити, якщо борг нарахували під час окупації

Якщо ви отримали повідомлення про заборгованість за комуналку, зверніться до постачальника для врегулювання ситуації. Юристи БПД допоможуть розібратися з нарахуваннями і скласти звернення про перевірку.

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