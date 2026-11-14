Во время длительных отключений электроэнергии и перебоев с водоснабжением приходится экономить каждый литр. Рассказываем, как вымыть целую гору посуды, потратив всего один литр воды.

Отключения света меняют быт и финансовые привычки украинцев, и привычка мыть посуду под проточной водой тоже требует пересмотра. Когда запаса воды мало, посуду можно вымыть методом двух мисок, потратив всего один литр.

Суть способа проста: мытье и ополаскивание организуют отдельно, а остатки еды и жир убирают еще до контакта с водой. Так жидкость не загрязняется мгновенно, и ее хватает на всю гору использованных тарелок.

Сначала уберите остатки еды и жир

Перед мытьем подготовьте всю посуду. Крошки, остатки еды и соусы соскребите в мусорное ведро, а жирные пятна на тарелках и сковородках вытрите сухими бумажными полотенцами или салфетками.

Это самый важный этап: если сразу погрузить грязную посуду в воду, жир быстро испортит весь раствор. Не откладывайте уборку надолго - засохшие остатки приходится дольше оттирать, а иногда даже замачивать, что увеличивает расход воды.

После этого рассортируйте посуду. Отдельно сложите чашки и стаканы, столовые приборы, тарелки, а самые загрязненные предметы - кастрюли и сковородки - оставьте напоследок. Мойте именно в такой последовательности: от самых чистых к самым жирным.

Как распределить один литр воды

Для способа понадобятся две небольшие миски, губка или щетка и обычное средство для мытья посуды. В первую миску налейте примерно 500 мл теплой воды и добавьте немного моющего средства согласно инструкции. Во второй подготовьте еще 500 мл чистой воды для ополаскивания.

Смачивайте губку в первой миске и последовательно очищайте посуду. Когда предмет вымыт, погрузите или аккуратно промойте его во второй миске, чтобы снять остатки моющего средства. Затем выкладывайте на чистую сушилку или полотенце.

Не добавляйте избыток моющего средства: большое количество пены не означает лучшего очищения, зато ее придется дольше смывать. Для экономного мытья достаточно небольшой порции.

Чем заменить обычное средство

Сократить расход воды помогает горчичный порошок. Его традиционно используют для очищения кухонной посуды, в частности от жирных загрязнений. Немного порошка нанесите на влажную губку, обработайте поверхность, а затем тщательно смойте чистой водой.

Для сложных загрязнений пригодится пищевая сода - она помогает очищать поверхности от остатков, которые не берет обычная губка. Но эти средства не заменяют надлежащее мытье и ополаскивание: на посуде не должно оставаться порошка или других веществ.

Когда менять воду

Не продолжайте мытье в растворе, который стал мутным, жирным или содержит заметные остатки еды. В такой воде накапливаются загрязнения, и она уже не дает надлежащего очищения.

Отдельное внимание уделите разделочным доскам, ножам и другим предметам, контактировавшим с сырым мясом или рыбой. Их моют отдельно, не используя общую воду для посуды, с которой едят готовые блюда.

После завершения мытья оставьте посуду сушиться на чистой поверхности. Губку промойте, отожмите и положите в место, где она сможет высохнуть.