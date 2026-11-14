Загального підвищення пенсій у листопаді 2026 року не буде: індексацію виплат провели ще в березні, а наступна запланована на весну 2027-го. Водночас частині пенсіонерів виплати все ж перерахують автоматично.

Перерахунок пенсій в Україні у листопаді масового підвищення не принесе: загальну індексацію виплат провели ще в березні 2026 року, тож більшість пенсіонерів цього місяця отримає звичні суми.

Про це йдеться в матеріалі MC.today, де розібрали, хто в листопаді може розраховувати на більшу пенсію, а кому доведеться чекати наступної індексації аж до весни 2027 року.

Отже, чекати загального підвищення пенсій у листопаді не варто. Масовий перерахунок виплат уже відбувся навесні 2026-го, а наступний запланований лише на 2027 рік.

Хто все ж отримає більше грошей у листопаді

Попри те, що загальної індексації немає, частина пенсіонерів у листопаді все одно отримає підвищені виплати. Це не залежить від дати індексації, а пов'язане з індивідуальними перерахунками.

Насамперед ідеться про автоматичні вікові надбавки, які встановлюють без заяви: їх нараховують тим, кому виповнилося 70, 75 або 80 років. Перерахунок відбувається з дня досягнення відповідного віку.

Окремо виплати перераховують тим, хто звернувся по перерахунок через додатковий стаж або уточнені дані про зарплату. Таку можливість мають і працюючі, і непрацюючі пенсіонери.

Кому доведеться чекати до весни

Більшість пенсіонерів, які розраховували на автоматичне збільшення сум у листопаді, цього разу змушені почекати. Рішення про наступну індексацію ухвалять ближче до весни 2027 року.

Тут важливо не плутати: «відмова» у листопаді означає лише відсутність загального підвищення, а не скасування виплати. Пенсія для більшості українців залишиться незмінною до наступного етапу індексації.

Що робити, якщо розраховували на підвищення

Якщо ви впевнені, що маєте право на надбавку через вік або новий стаж, але гроші не прийшли, варто звернутися до Пенсійного фонду. Дату перерахунку можна перевірити в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Для звернення знадобляться паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документи, що підтверджують право на перерахунок. Наприклад, трудова книжка або довідка про додатковий стаж.

Уточнити інформацію можна також за телефоном гарячої лінії Пенсійного фонду або безпосередньо в сервісному центрі ПФУ.

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