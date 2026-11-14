Із грудня українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію фіксовані 4,32 грн за кВт·год, а окремі домогосподарства матимуть пільгові 2,64 грн.

Тарифи на світло для населення цієї зими залишаються без змін: з 1 грудня українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год, а окремі домогосподарства з електроопаленням - пільгові 2,64 грн. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни на весь опалювальний сезон.

Відповідне рішення уряд ухвалив ще 7 жовтня постановою №1245. Документ передбачає державне регулювання цін на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня 2027 року. Про це повідомляє портал "Акцент".

Скільки доведеться платити за світло в грудні

Стандартний тариф становить 4,32 грн за кВт·год із ПДВ. Він поширюється на більшість українських родин.

Розмір платіжки залежить від кількості використаних кіловат-годин:

100 кВт·год - 432 грн;

150 кВт·год - 648 грн;

200 кВт·год - 864 грн;

300 кВт·год - 1296 грн;

500 кВт·год - 2160 грн.

Наприклад, якщо родина використає за грудень 250 кВт·год, за електроенергію доведеться заплатити 1080 грн. Це без урахування субсидій, пільг чи тарифів за часом доби.

Хто платитиме 2,64 грн за кВт·год

Для частини споживачів діє нижча ціна. Йдеться про житло з оформленим електроопаленням, а також окремі категорії багатоквартирних будинків без газо- та теплопостачання.

Упродовж опалювального сезону такі домогосподарства платять 2,64 грн за кВт·год, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт·год. Якщо ліміт перевищено, ставка 4,32 грн застосовується до всього місячного обсягу, а не лише до понаднормових кіловат-годин.

Як платити за світло вдвічі менше

Власники двозонних лічильників можуть економити на нічному тарифі. Із 23:00 до 07:00 кіловат-година коштує 2,16 грн, у решту доби - стандартні 4,32 грн.

Перенісши прання, зарядку або бойлер на ніч, можна помітно зменшити рахунок. Але такий спосіб працює лише за наявності правильно налаштованого багатозонного лічильника.

Чи підвищать тариф після Нового року

Рішення про подорожчання електроенергії з 1 січня 2027 року наразі немає. Держава зафіксувала чинні ціни до 30 квітня 2027 року включно.

Тож грудневі платіжки розраховуватимуть за знайомими тарифами. Подальша вартість світла залежатиме від наступних рішень Кабміну.

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