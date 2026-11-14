С декабря украинцы по-прежнему будут платить за электроэнергию фиксированные 4,32 грн за кВт·ч, а отдельные домохозяйства получат льготные 2,64 грн.

Тарифы на свет для населения этой зимой остаются без изменений: с 1 декабря украинцы по-прежнему будут платить 4,32 грн за кВт·ч, а отдельные домохозяйства с электроотоплением - льготные 2,64 грн. Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на весь отопительный сезон.

Соответствующее решение правительство приняло еще 7 октября постановлением №1245. Документ предусматривает государственное регулирование цен на электроэнергию для бытовых потребителей до 30 апреля 2027 года. Об этом сообщает портал "Акцент".

Сколько придется платить за свет в декабре

Стандартный тариф составляет 4,32 грн за кВт·ч с НДС. Он распространяется на большинство украинских семей.

Размер платежки зависит от количества использованных киловатт-часов:

100 кВт·ч - 432 грн;

150 кВт·ч - 648 грн;

200 кВт·ч - 864 грн;

300 кВт·ч - 1296 грн;

500 кВт·ч - 2160 грн.

Например, если семья использует за декабрь 250 кВт·ч, за электроэнергию придется заплатить 1080 грн. Это без учета субсидий, льгот или тарифов по времени суток.

Кто будет платить 2,64 грн за кВт·ч

Для части потребителей действует более низкая цена. Речь о жилье с оформленным электроотоплением, а также об отдельных категориях многоквартирных домов без газо- и теплоснабжения.

В течение отопительного сезона такие домохозяйства платят 2,64 грн за кВт·ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч. Если лимит превышен, ставка 4,32 грн применяется ко всему месячному объему, а не только к сверхлимитным киловатт-часам.

Как платить за свет вдвое меньше

Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на ночном тарифе. С 23:00 до 07:00 киловатт-час стоит 2,16 грн, в остальное время суток - стандартные 4,32 грн.

Перенеся стирку, зарядку или бойлер на ночь, можно заметно уменьшить счет. Но такой способ работает только при наличии правильно настроенного многозонного счетчика.

Повысят ли тариф после Нового года

Решения о подорожании электроэнергии с 1 января 2027 года пока нет. Государство зафиксировало действующие цены до 30 апреля 2027 года включительно.

Так что декабрьские платежки будут рассчитывать по знакомым тарифам. Дальнейшая стоимость света будет зависеть от следующих решений Кабмина.

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