Власників земельних ділянок, на яких внаслідок війни знищено житлову або нежитлову нерухомість, звільнили від плати за землю ще на 2026 рік. Норма набула чинності 23 жовтня 2026 року.

Податок на нерухомість в Україні не доведеться платити тим, чиє житло зруйнувала війна - власників землі під знищеною нерухомістю звільнили від плати аж до відбудови або завершення воєнного стану.

Звільнення від плати за землю за ділянки, на яких розташовані об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій через збройну агресію росії проти України, продовжено і на 2026 рік.

Який закон ухвалили і коли він запрацював

Відповідні зміни передбачені Законом України від 9 червня 2026 року № 4903-IX. Нова норма набрала чинності 23 жовтня 2026 року, повідомляє ProfBuild із посиланням на портал Державної податкової служби України.

Підставою для звільнення є дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

З якого часу припиняють нараховувати податок

Період звільнення починається з першого числа місяця, на який припадає дата знищення нерухомості, зазначена в Реєстрі майна. Тобто якщо нерухомість знищена, наприклад, 15 березня, плату за землю перестають нараховувати ще з 1 березня.

Звільнення діє:

до останнього дня місяця, в якому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право на новозбудований на цій земельній ділянці об'єкт;

або до останнього дня місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан в Україні.

Хто та як може скористатися звільненням

Право на звільнення мають власники земельних ділянок, на яких через війну було знищено житлову або нежитлову нерухомість. Головна умова - щоб факт руйнування був зафіксований у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного.

Звертатися за перерахунком чи підтвердженням слід до органу Державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки. Саме податкова нараховує плату за землю, тож після внесення даних про знищення нерухомості до Реєстру нарахування для такої ділянки має припинитися.

Якщо власник уже сплатив податок за період після дати знищення нерухомості, варто звернутися до податкової для звірки та повернення надміру сплачених коштів.

Таким чином, власники землі, на якій зруйновано житло чи інші будівлі, на визначений законодавством період повністю звільнені від плати за землю - до появи нового об'єкта на ділянці або до завершення воєнного стану.

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