Владельцев земельных участков, на которых в результате войны уничтожена жилая или нежилая недвижимость, освободили от платы за землю еще на 2026 год. Норма вступила в силу 23 октября 2026 года.

Налог на недвижимость в Украине не придется платить тем, чье жилье разрушила война - владельцев земли под уничтоженной недвижимостью освободили от платы вплоть до восстановления или завершения военного положения.

Освобождение от платы за землю по участкам, на которых расположены объекты жилой и/или нежилой недвижимости, уничтоженные в результате боевых действий, терактов или диверсий из-за вооруженной агрессии россии против Украины, продлено и на 2026 год.

Какой закон приняли и когда он заработал

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины от 9 июня 2026 года № 4903-IX. Новая норма вступила в силу 23 октября 2026 года, сообщает ProfBuild со ссылкой на портал Государственной налоговой службы Украины.

Основанием для освобождения являются данные Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, терактов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

С какого времени прекращают начислять налог

Период освобождения начинается с первого числа месяца, на который приходится дата уничтожения недвижимости, указанная в Реестре имущества. То есть если недвижимость уничтожена, например, 15 марта, плату за землю перестают начислять еще с 1 марта.

Освобождение действует:

до последнего дня месяца, в котором в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество зарегистрировано право на новопостроенный на этом земельном участке объект;

или до последнего дня месяца, в котором прекращено или отменено военное положение в Украине.

Кто и как может воспользоваться освобождением

Право на освобождение имеют владельцы земельных участков, на которых из-за войны уничтожена жилая или нежилая недвижимость. Главное условие - чтобы факт разрушения был зафиксирован в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного.

Обращаться за перерасчетом или подтверждением следует в орган Государственной налоговой службы по месту расположения земельного участка. Именно налоговая начисляет плату за землю, поэтому после внесения данных об уничтожении недвижимости в Реестр начисление по такому участку должно прекратиться.

Если владелец уже уплатил налог за период после даты уничтожения недвижимости, стоит обратиться в налоговую для сверки и возврата излишне уплаченных средств.

Таким образом, владельцы земли, на которой разрушено жилье или другие постройки, на определенный законодательством период полностью освобождены от платы за землю - до появления нового объекта на участке или до завершения военного положения.

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