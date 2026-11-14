Росія продовжує атакувати підприємства агропродовольчого сектору України, але підстав очікувати критичного дефіциту харчів наразі немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Дефіцит продуктів в Україні наразі не прогнозується, незважаючи на нову хвилю російських атак на агропродовольчий сектор. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Dilo.

Цього тижня російські війська почали нову хвилю ударів по підприємствах аграрного виробництва. Під загрозою перебувають об'єкти різних напрямів сектору, зокрема виробники харчової продукції.

Чому дефіциту не очікують

Виробництво харчових продуктів достатньо диверсифіковане географічно. Підприємства різного масштабу працюють майже в усіх регіонах країни, тому навіть точкові пошкодження не здатні повністю зупинити випуск продовольства.

Водночас наразі неможливо оцінити масштаби завданих збитків. У Мінагрополітики опрацьовують різні сценарії реагування та заходи, які допоможуть мінімізувати наслідки російських ударів.

Як планують убезпечити зберігання продукції

Одним із ключових напрямів реагування стане розвиток децентралізованих потужностей для зберігання агропродукції. Планується залучати міжнародну допомогу, щоб забезпечити прифронтові території тимчасовими засобами зберігання.

Крім того, передбачено використання коштів Світового банку для компенсації до 80% вартості придбаного обладнання та засобів для зберігання агропродукції. Це має допомогти виробникам швидше відновити логістику після ударів.

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