Компанія «Віктор і К» припиняє виробництво олії та соусів під брендом «Королівський смак» через відключення світла та загрозу обстрілів. На полицях можливий дефіцит товарів марки, а ціни на олію та соуси можуть зрости.

Ціни на базові продукти в Україні можуть знову зрости: компанія «Віктор і К», яка випускала олію та соуси під брендом «Королівський смак», припиняє роботу.

Про зупинку виробництва повідомив керівник пресслужби компанії «Віктор і К» Геннадій Тертичний у Facebook. Причина - наслідки бойових дій: постійні відключення світла та загроза обстрілів, через які заводи більше не можуть працювати стабільно.

Завод зупиняється, сировину більше не купують

Підприємство повністю припиняє виробництво і перестає закуповувати олійну сировину. Зі складів зараз відвантажують лише залишки готової продукції, нових партій не буде.

Найважчим кроком у компанії називають скорочення персоналу. «Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина», - написав Тертичний.

Підприємство розташоване у Світловодську в Кіровоградській області. На ринку воно працювало з 1992 року і було одним із ключових платників податків та роботодавців регіону.

Що буде з цінами на олію, соуси та приправи

Про зупинку виробництва першим повідомило видання «Час-Дій». Експерти вже готують споживачів до того, що товари марки «Королівський смак» можуть зникнути з полиць супермаркетів.

Згодом така зупинка очікувано спровокує стрибок цін на соняшникову олію, соуси та приправи - саме ці категорії найсильніше залежать від роботи компанії.

Овочі та фрукти вже дорожчають

Зупинка виробництва збіглася із загальним подорожчанням продуктів. У листопаді 2026 року сезонний перехід найсильніше вдарив по овочах на гуртових ринках.

Огірки злетіли до 110-145 гривень за кілограм, часник коштує 120-180 гривень, солодкий перець - 55-115 гривень, баклажани - 60-70 гривень, а пекінська капуста - 30-35 гривень за кілограм.

Здорожчали й фрукти, бо внутрішній ринок тепер майже повністю спирається на імпорт. Груші продають по 35-135 гривень, мандарини - по 90-145, лимони - по 65-80 гривень. Дещо здали позиції лише банани (72-80 гривень за кілограм) та апельсини.

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