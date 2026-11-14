Компания «Виктор и К» прекращает производство масла и соусов под брендом «Королевский вкус» из-за отключений света и угрозы обстрелов. На полках возможен дефицит товаров марки, а цены на масло и соусы могут вырасти.

Цены на базовые продукты в Украине могут снова вырасти: компания «Виктор и К», выпускавшая масло и соусы под брендом «Королевский вкус», прекращает работу.

Об остановке производства сообщил руководитель пресс-службы компании «Виктор и К» Геннадий Тертичный в Facebook. Причина - последствия боевых действий: постоянные отключения света и угроза обстрелов, из-за которых заводы больше не могут работать стабильно.

Завод останавливается, сырье больше не закупают

Предприятие полностью прекращает производство и перестает закупать масляничное сырье. Со складов сейчас отгружают только остатки готовой продукции, новых партий не будет.

Самым тяжелым шагом в компании называют сокращение персонала. «Тяжелее всего в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья», - написал Тертичный.

Предприятие расположено в Светловодске в Кировоградской области. На рынке оно работало с 1992 года и было одним из ключевых плательщиков налогов и работодателей региона.

Что будет с ценами на масло, соусы и приправы

Об остановке производства первым сообщило издание «Час-Дей». Эксперты уже готовят потребителей к тому, что товары марки «Королевский вкус» могут исчезнуть с полок супермаркетов.

Со временем такая остановка ожидаемо спровоцирует скачок цен на подсолнечное масло, соусы и приправы - именно эти категории сильнее всего зависят от работы компании.

Овощи и фрукты уже дорожают

Остановка производства совпала с общим подорожанием продуктов. В ноябре 2026 года сезонный переход сильнее всего ударил по овощам на оптовых рынках.

Огурцы взлетели до 110-145 гривен за килограмм, чеснок стоит 120-180 гривен, сладкий перец - 55-115 гривен, баклажаны - 60-70 гривен, а пекинская капуста - 30-35 гривен за килограмм.

Подорожали и фрукты, ведь внутренний рынок теперь почти полностью опирается на импорт. Груши продают по 35-135 гривен, мандарины - по 90-145, лимоны - по 65-80 гривен. Немного сдали позиции только бананы (72-80 гривен за килограмм) и апельсины.

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