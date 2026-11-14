В Украине пенсию не перечисляют на карту другого человека, однако родственник или доверенное лицо может получать деньги вместо пенсионера по установленной законом процедуре.

Пенсия на карте в Украине зачисляется только на счет самого пенсионера. Перевести деньги на карту родственника просто по желанию пенсионера нельзя, но есть законный способ, как близкий человек может получать выплату вместо него.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Выплаты через банк зачисляются на текущий счет, который открывают на имя самого пенсионера в банке, имеющем право обслуживать такие выплаты.

Это предусмотрено "Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках", утвержденным постановлением Кабинета министров №1596. В частности, пункты 8-10 предусматривают открытие счета получателю и заключение договора между ним и банком.

Как родственник может получать пенсию вместо человека

Другой механизм предусмотрен статьей 47 закона Украины №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она позволяет выплачивать пенсию по доверенности.

Пенсионер может уполномочить другого человека получать причитающиеся ему деньги. Но есть обязательное условие: заявление о выплате пенсии по доверенности необходимо обновлять каждый год в течение срока ее действия.

В ПФУ объясняли, что по истечении 12 месяцев пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр Фонда и подать заявление о продлении такого способа выплаты. Следующий период выплаты по доверенности составляет еще один год.

Порядок заверения доверенности определяется статьей 245 Гражданского кодекса Украины. Документ можно оформить в соответствии с предусмотренными законом способами заверения.

Может ли родственник пользоваться пенсионной картой

Есть еще один вариант, который не стоит путать с переводом пенсии на чужой счет. Некоторые банки позволяют оформить дополнительную карту к счету пенсионера на имя другого человека. Такую возможность, например, описывает "ПриватБанк".

В таком случае обе карты привязаны к одному счету, владельцем которого остается пенсионер. Доверенное лицо может снимать средства или расплачиваться дополнительной картой в рамках банковских условий.

Как оформить выплату пенсии по доверенности

Чтобы родственник мог получать пенсию вместо пенсионера, нужно оформить доверенность и подать заявление в Пенсионный фонд. Доверенность заверяется нотариально или другим предусмотренным законом способом.

После этого пенсионер подает заявление о выплате пенсии по доверенности. Важно помнить: каждый год, по истечении 12 месяцев, пенсионер должен лично обратиться в сервисный центр ПФУ, чтобы продлить такой способ выплаты еще на год.

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