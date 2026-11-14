Зробити запас продуктів можна без великих витрат, якщо діяти за простим методом. Він допомагає заощадити гроші та завжди мати вдома необхідний мінімум їжі.

Як економити на продуктах в Україні - питання, яке хвилює багато родин, особливо коли ціни в магазинах постійно зростають. Зробити запас їжі без великих витрат цілком реально, якщо діяти за простим методом.

Суть методу проста: купувати продукти тривалого зберігання невеликими партіями, але регулярно, коли на них діє знижка або акція. Так ви поступово формуєте запас, не витрачаючи одразу велику суму грошей.

Які продукти варто закуповувати про запас

Найкраще зберігаються крупи, макарони, борошно, цукор, сіль, олія та консерви. Ці продукти не псуються місяцями, а іноді й роками, тому їх можна сміливо купувати про запас.

Окремо варто звернути увагу на заморожені овочі та фрукти. Вони дешевші за свіжі в несезон і зберігають більшість корисних речовин. Також вигідно купувати м'ясо та рибу, коли на них знижка, і одразу заморожувати.

Як правильно зберігати запас

Крупи та борошно краще пересипати в скляні банки або герметичні контейнери, щоб у них не заводилися шкідники. Зберігати такі запаси потрібно в сухому, темному та прохолодному місці.

Консерви можна тримати на полицях у коморі, але варто стежити за терміном придатності. Найстаріші банки ставте вперед, щоб використовувати їх першими.

Як заощадити ще більше

Складайте список покупок перед походом у магазин і не відходьте від нього. Купуйте продукти власних торгових марок мереж - вони часто на 20-30% дешевші за брендові аналоги при тій самій якості.

Стежте за акціями в застосунках супермаркетів і користуйтеся кешбеком. Також вигідно купувати продукти оптом на ринках або в гуртових магазинах, особливо крупи, цукор та олію.

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