Ветерани зі статусом УБД можуть повністю повернути гроші, витрачені на автоцивілку. Страхова компанія дає знижку 50%, а решту сплаченої суми компенсує держава через застосунок «Дія».

Допомога ветеранам в Україні через «Дію» стає дедалі зручнішою. Учасники бойових дій тепер можуть повернути повну вартість обов'язкової автоцивілки - держава компенсує ту частину, яку ветеран сплатив із власної кишені.

Схема складається з двох частин. Страхова компанія надає передбачену законом знижку 50%, а держава повертає решту, яку людина заплатила самостійно. Наприклад, якщо до пільги поліс коштує 4 000 грн, ветеран сплачує 2 000 грн. Після схвалення заяви держава повертає ці 2 000 грн - тобто власні витрати на поліс відшкодовуються повністю.

Хто може отримати компенсацію

Механізм визначений постановою Кабміну №1091 від 22 серпня 2025 року. За роз'ясненням Мінветеранів, для подання заяви потрібно мати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідне посвідчення в «Дії». Також необхідно досягти 18 років і мати верифікований податковий номер (РНОКПП).

Автоцивілку слід оформити саме з ветеранською пільгою, а заяву подати, поки договір ще чинний. Програма охоплює пільгові договори, укладені з 1 січня 2025 року до 31 грудня року, наступного після завершення воєнного стану. Тобто якщо воєнний стан скасують у 2027 році, компенсація діятиме для договорів, укладених до 31 грудня 2028 року.

Вимоги до автомобіля

Компенсацію надають щодо одного транспортного засобу, який належить заявнику. Об'єм двигуна внутрішнього згоряння не може перевищувати 2 500 см³, а потужність електродвигуна - 100 кВт. Машину заборонено використовувати для підприємницької діяльності чи перевезення пасажирів і вантажів.

Як оформити пільговий поліс

Перед оплатою повідомте страховика, що хочете скористатися пільгою як УБД або особа з інвалідністю внаслідок війни. Підготуйте паспорт, посвідчення про статус і свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Перевірте, чи правильно зазначені податковий номер, VIN автомобіля та категорія пільги. Поліс, куплений за повною ціною без ветеранської пільги, права на компенсацію не дає. Якщо сервіс продажу не підтримує пільгове оформлення, зверніться безпосередньо до страхової компанії.

Як подати заяву через «Дію»

Оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся.

Відкрийте «Сервіси» → «Ветеран PRO».

Оберіть «Компенсація автоцивілки».

Перевірте пільговий договір, який підтягнеться із системи.

Оберіть Дія.Картку для зарахування коштів або відкрийте її у банку-партнері.

Завершіть подання заяви та дочекайтеся результату.

Дані перевіряються через державні реєстри та базу Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Після опрацювання заяви компенсацію перерахують на обраний рахунок.

Що робити, якщо поліс не відображається

Перевірте строк дії договору та правильність внесених даних. Якщо помилка стосується поліса або категорії пільги, зверніться до страховика, щоб він уточнив інформацію в базі МТСБУ.

Якщо система не підтверджує власність на автомобіль чи його характеристики, зверніться до підтримки «Дії» або сервісного центру МВС. Після виправлення даних заяву можна подати повторно.

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