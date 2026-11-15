Ухвалений закон про базову соціальну допомогу об'єднає кілька окремих виплат в одну. Головні зміни запрацюють лише з 2028 року, але частина сімей може оформити допомогу вже зараз - в межах експериментальної програми.

Виплати в Україні перераховують по-новому. Цього разу зміни торкнулися соціальної допомоги: Верховна Рада ухвалила закон «Про базову соціальну допомогу», який об'єднає кілька окремих виплат для сімей в одну.

Закон ухвалили 13 жовтня 2026 року, а 28 жовтня його підписав Президент. Основні нові правила почнуть діяти з 1 січня 2028 року. Проте родинам, яким підтримка потрібна вже тепер, не обов'язково чекати - базова допомога вже призначається в межах експериментальної програми.

Держава поступово переходить від окремих виплат для різних категорій до підтримки, яку розраховуватимуть для всієї родини. Враховуватимуть не лише доходи, а й майновий стан та життєві обставини сім'ї.

Хто може отримати нову допомогу

Закон передусім стосується людей, яким не вистачає власних коштів на базові потреби. Упродовж 2028 року перейти на базову соціальну допомогу зможуть отримувачі таких виплат:

державної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей у багатодітних сім'ях;

тимчасової допомоги дітям, батьки яких не платять аліменти;

допомоги людям без права на пенсію та особам з інвалідністю.

Однак належність до однієї з категорій сама по собі не гарантує гроші. Право на виплату залежатиме від обставин конкретної сім'ї.

Чи зменшаться гроші після переходу

Для родин, які вже отримують соціальні виплати, це найважливіше питання. Закон передбачає, що розмір базової допомоги не може бути меншим за загальну суму підтримки, яку сім'я або людина отримувала на день звернення.

Перехід буде добровільним. Раніше призначені виплати і далі надаватимуть за встановленими для них умовами. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, грошову підтримку поєднуватимуть із соціальними послугами: допомогою в пошуку роботи, перекваліфікацією, соціальним супроводом або доглядом.

Скільки виплачують зараз

Для розрахунку базової соціальної допомоги нині використовують базову величину 4500 гривень. Вона враховується так:

4500 грн - на першого члена сім'ї, який звертається по допомогу;

4500 грн - на кожну дитину до 18 років;

4500 грн - на кожного члена сім'ї з інвалідністю I або II групи;

3150 грн - на кожного наступного члена сім'ї (70% базової величини).

Потім від загальної розрахункової суми віднімають середньомісячний сукупний дохід родини за три місяці перед зверненням. Наприклад, для двох дорослих і дитини базова сума становить 12 150 гривень. Якщо середньомісячний дохід родини - 7020 гривень, допомога може становити 5130 гривень на місяць.

Як оформити виплату вже зараз

Зараз допомогу призначають у межах експериментального проєкту. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду України або через застосунок «Дія».

Щоб оформити виплату онлайн, потрібно:

оновити застосунок «Дія» та авторизуватися;

відкрити «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Базова соціальна допомога»;

натиснути «Отримати допомогу» і дочекатися повідомлення з розрахованою сумою;

якщо розмір влаштовує - подати заяву, обрати «Дія.Картку» й підписати документи «Дія.Підписом».

Якщо потрібної послуги в застосунку немає, можна звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ. Їхати за місцем реєстрації не обов'язково.

Через що можуть відмовити

Під час розгляду заяви перевіряють доходи, майно та зайнятість працездатних членів родини. Підставою для відмови можуть бути великі покупки протягом попереднього року, депозити понад 100 тисяч гривень, додаткове житло чи кілька автомобілів.

Обмеження стосуються і працездатних дорослих, які тривалий час не працюють, не навчаються та не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Для тих, хто доглядає за дітьми чи родичами з інвалідністю, передбачені винятки. Допомогу за експериментальною програмою призначають на шість місяців, далі її можуть автоматично продовжити.

Що зміниться з 2028 року

Новий закон передбачає різну тривалість призначення базової допомоги. Для багатодітних родин - один рік, для сімей у складних життєвих обставинах - шість місяців, для тих, хто в кризовій ситуації, - три місяці. Окремим категоріям допомогу зможуть призначати довічно.

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