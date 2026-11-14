Мінагрополітики готує нову модель бронювання від мобілізації для аграріїв. Замість єдиного ліміту в 50% працівників підприємств хочуть оцінювати, наскільки критичною є конкретна професія для роботи.

Про нову модель розповів міністр Тарас Висоцький, повідомляє borg.expert. Він пояснив, що чинний відсотковий підхід не завжди дозволяє врахувати реальні кадрові потреби аграрного виробництва.

За новою концепцією визначальним критерієм стане не загальна чисельність персоналу, а потреба зберегти конкретних фахівців. Підприємство зможе забронювати більше або менше людей залежно від того, наскільки важливі їхні функції.

Якщо окремі спеціальності мають критичне значення, підприємство потенційно зможе забронювати понад 50% військовозобов'язаного персоналу. Для інших підприємств частка може бути меншою.

Розробку моделі планують завершити до кінця 2026 року. На початку 2027-го пропозиції мають винести на обговорення з урядом і військовим керівництвом.

Що це означає для аграріїв зараз

Поки йдеться про ініціативу на стадії підготовки. Чинні правила бронювання працівників аграрного сектору лишаються незмінними, і новий підхід не дає автоматичного права бронювати понад нинішні обмеження.

Конкретні критерії оцінювання професій, порядок підтвердження їхньої критичності та можливі нові обмеження поки не оприлюднили. Запровадження залежатиме від консультацій з урядом і військовими та відповідних нормативних рішень.

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