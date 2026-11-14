Уряд затвердив оновлені правила бронювання військовозобов'язаних. Мінекономіки пояснило, як підприємства переходять на них, і що буде зі статусом критичності, який спливає до кінця року.

Бронювання від мобілізації на підприємствах тепер відбувається за новими правилами, і Мінекономіки описало п'ять етапів переходу на них. Постанову уряд затвердив 27 жовтня 2026 року, а тепер відомство роз'яснило, коли і як компанії мають привести документи до нового стандарту.

Перший етап стосується галузевих критеріїв визначення критично важливого підприємства. За даними Мінекономіки, близько 90% державних органів уже переглянули свої критерії, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації. Координаційний центр погодив їх на двох засіданнях і вклався в 10-денний строк. Решта органів мають доопрацювати пропозиції й подати їх повторно.

Другий етап - державна реєстрація. Відомства та Мін'юст реєструють відповідні акти протягом 5 робочих днів, і нові критерії починають діяти саме після офіційної реєстрації. Тобто до цього моменту працюють старі підстави для отримання статусу.

Третій етап - перегляд уже наданих статусів. Підприємства, які отримали статус критичного за критеріями, що вже втратили чинність, цього статусу позбавлять. Однак вони можуть одразу подати нову заявку за чинними підставами, без тривалої паузи.

Окремо встановлено квоту для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. До 10 листопада вони мали привести обсяги бронювання до квоти 95%. Фахівців, задіяних у виробництві та аварійно-відновлювальних роботах, треба зберегти в броні. Якщо квоту перевищено довше ніж на 10 робочих днів, підприємство може втратити статус критичного.

Планове підтвердження статусу

Якщо критерії для підприємства не змінилися, документи до центрального органу виконавчої влади або ОВА подають за 2-3 місяці до завершення строку дії статусу. Для нового статусу і для його продовження тепер обов'язкові дві умови. По-перше, роботодавець має обґрунтувати, що зупинка його діяльності зашкодить обороноздатності, життєзабезпеченню населення, критичній інфраструктурі або макрофінансовій стабільності.

По-друге, підприємство має працювати в одній із 13 критичних галузей. До безпеки та енергетики входять ОПК, паливно-енергетичний комплекс і аварійно-рятувальні служби. До виробництва та будівництва - видобувна й переробна промисловість, будівництво, агросектор і продовольча безпека. До інфраструктури та послуг - транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська сфера, охорона здоров'я і роздрібна торгівля.

Перелік галузей можна розширити, якщо відповідний ЦОВВ або ОВА це запропонує, а Координаційний центр погодить таке рішення.

Перехідний період для тих, чий статус спливає

Для підприємств, у яких статус критичності спливає в листопаді-грудні 2026 року, підготовлено проєкт акта. Він автоматично продовжить цей статус до 1 лютого 2027 року. Однак документ поки не ухвалено, тому власникам бізнесу варто стежити за оновленнями, щоб не пропустити дату.

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