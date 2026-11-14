Правительство утвердило обновленные правила бронирования военнообязанных. Минэкономики пояснило, как предприятия переходят на них, и что будет со статусом критичности, который истекает до конца года.

Бронирование от мобилизации на предприятиях теперь происходит по новым правилам, и Минэкономики описало пять этапов перехода на них. Постановление правительство утвердило 27 октября 2026 года, а теперь ведомство разъяснило, когда и как компании должны привести документы к новому стандарту.

Первый этап касается отраслевых критериев определения критически важного предприятия. По данным Минэкономики, около 90% государственных органов уже пересмотрели свои критерии, в частности все министерства и областные военные администрации. Координационный центр согласовал их на двух заседаниях и уложился в 10-дневный срок. Остальные органы должны доработать предложения и подать их повторно.

Второй этап - государственная регистрация. Ведомства и Минюст регистрируют соответствующие акты в течение 5 рабочих дней, и новые критерии начинают действовать именно после официальной регистрации. То есть до этого момента работают старые основания для получения статуса.

Третий этап - пересмотр уже предоставленных статусов. Предприятия, получившие статус критического по критериям, которые уже утратили силу, этого статуса лишат. Однако они могут сразу подать новую заявку по действующим основаниям, без длительной паузы.

Отдельно установлена квота для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. До 10 ноября они должны были привести объемы бронирования к квоте 95%. Специалистов, задействованных в производстве и аварийно-восстановительных работах, нужно сохранить в брони. Если квота превышена дольше чем на 10 рабочих дней, предприятие может потерять статус критического.

Плановое подтверждение статуса

Если критерии для предприятия не изменились, документы в центральный орган исполнительной власти или ОВА подают за 2-3 месяца до завершения срока действия статуса. Для нового статуса и для его продления теперь обязательны два условия. Во-первых, работодатель должен обосновать, что остановка его деятельности навредит обороноспособности, жизнеобеспечению населения, критической инфраструктуре или макрофинансовой стабильности.

Во-вторых, предприятие должно работать в одной из 13 критических отраслей. К безопасности и энергетике относятся ОПК, топливно-энергетический комплекс и аварийно-спасательные службы. К производству и строительству - добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агросектор и продовольственная безопасность. К инфраструктуре и услугам - транспорт и логистика, IT, связь, банковская сфера, здравоохранение и розничная торговля.

Перечень отраслей можно расширить, если соответствующий ЦОВВ или ОВА это предложит, а Координационный центр согласует такое решение.

Переходный период для тех, чей статус истекает

Для предприятий, у которых статус критичности истекает в ноябре-декабре 2026 года, подготовлен проект акта. Он автоматически продлит этот статус до 1 февраля 2027 года. Однако документ пока не принят, поэтому владельцам бизнеса стоит следить за обновлениями, чтобы не пропустить дату.

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