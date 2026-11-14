Vodafone запустил акцию «ПОВАГА» для абонентов старше 55 лет. Если перенести номер через MNP, тариф Flexx Go обойдется в 200 грн в месяц вместо стандартных 350 грн.

Тарифы в Украине пересматривают не только коммунальщики - мобильные операторы тоже обновляют цены. Vodafone запустил акцию «ПОВАГА» для людей старше 55 лет, и теперь контрактный тариф Flexx Go можно подключить значительно дешевле.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone, скидка доступна только контрактным абонентам. Главное условие - перенести свой номер в сеть через сервис MNP, то есть сохранить привычный номер, но сменить оператора.

При обычном подключении тариф Flexx Go стоит 350 грн в месяц. Для пенсионеров, которые перенесут номер в Vodafone, будет действовать акционная цена 200 грн в месяц. Это почти вдвое дешевле стандартной стоимости обслуживания.

«Номер полностью сохраняется. Все ваши знакомые смогут звонить, как раньше. Банки и сервисы будут работать без повторного ввода паролей или обновления контактного номера», - уточнили в компании.

Что входит в тариф Flexx Go

За 200 грн в месяц абонент получает широкий пакет услуг:

безлимитный доступ к 45 мобильным приложениям;

25 ГБ интернета на все остальные нужды и 50 ГБ в роуминге;

500 минут на звонки по Украине и в ЕС;

безлимит на звонки внутри сети Vodafone;

50 SMS.

Как подключить тариф

Чтобы воспользоваться акцией, нужно подать заявку на перенос номера. Сделать это можно в любом магазине Vodafone или через сайт оператора.

Дальше нужно дождаться SMS-подтверждения, прийти в магазин, получить бесплатную SIM-карту и подписать контракт. После этого номер перенесут в сеть, а пакет услуг активируется автоматически.

Обязательно возьмите документы - паспорт гражданина и идентификационный код. Без них оформить заявку не получится.

Для сравнения: тарифы Kyivstar с ноября 2026 года подорожали в среднем на 100 грн, и теперь самый дешевый пакет оператора стоит 370 грн в месяц. Поэтому акционная цена Vodafone в 200 грн выглядит привлекательно для экономных абонентов.

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