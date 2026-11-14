Чтобы получить водительское удостоверение, нужно пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены и собрать медицинскую справку. Рассказываем, с чего начать и сколько времени это занимает.

Водительское удостоверение в Украине в 2026 году выдают только после полного цикла обучения - без автошколы, теоретического экзамена и практического вождения права не получить.

Получение водительского удостоверения - это несколько обязательных этапов. Сначала нужно выбрать аккредитованную автошколу, заключить договор и пройти обучение. Дальше - медицинская справка, теоретический экзамен в сервисном центре МВД и, наконец, практический экзамен по вождению.

Теория и медицинская справка: с чего начинается оформление

Первый шаг - медицинский осмотр. Водительская медицинская справка подтверждает, что человек пригоден управлять автомобилем. Ее выдают после осмотра в медучреждении по стандартной форме 083/о.

После этого начинается теоретическая часть. Ученик изучает правила дорожного движения, устройство авто и основы безопасного вождения в автошколе, а затем сдает теоретический экзамен. Он проходит в территориальном сервисном центре МВД и состоит из вопросов по трем блокам: правила дорожного движения, устройство и эксплуатация транспортных средств, основы оказания первой помощи.

Практический экзамен: что проверяют

После успешной сдачи теории ученик допускается к практическому экзамену. Он проходит на автодроме и в условиях реального дорожного движения. Экзаменатор оценивает старт с места, переключение передач, парковку, движение задним ходом и соблюдение правил во время движения по городу.

Допускается не более трех ошибок во время вождения. Если их больше - экзамен считается не сданным, и через определенное время можно попробовать еще раз.

Какие документы нужны, чтобы получить права

Для получения водительского удостоверения впервые нужно подать в сервисный центр МВД:

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

идентификационный код;

медицинскую справку установленного образца;

свидетельство об окончании автошколы;

документ, подтверждающий оплату услуги.

Водительское удостоверение выдают сразу после успешной сдачи практического экзамена. Срок действия первого удостоверения - 2 года, затем его можно обменять на постоянное.

Сколько стоит и как долго длится

Обучение в автошколе обычно длится 2,5-3 месяца. Стоимость зависит от категории и региона, но в среднем составляет несколько тысяч гривен. Отдельно оплачивается сдача экзаменов в сервисном центре.

Важно помнить: управление авто без удостоверения влечет за собой штраф, поэтому лучше пройти весь путь оформления легально, чем рисковать.

Ранее Politeka сообщала, новая категория водительского удостоверения: с цифровыми правами на экзамен не допустят.

Также Politeka сообщала, что водитель должен положить в багажник перед зимой.