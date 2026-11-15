Плату за розподіл природного газу нараховують навіть тим споживачам, які тимчасово ним не користуються. Мінімальний річний обсяг становить від 39 до 314 кубометрів залежно від газового обладнання.

Подорожчання газу в Україні для частини домогосподарств стає помітним навіть там, де газом фактично не користуються. Плату за розподіл природного газу нараховують навіть за нульового споживання, а мінімальний річний обсяг становить від 39 до 314 кубометрів залежно від обладнання.

Про це йдеться в роз'ясненні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Суму розраховують на основі річної замовленої потужності.

Її визначають за фактичним обсягом газу, спожитого в попередньому газовому році, тобто з 1 жовтня по 30 вересня. Цей обсяг ділять на 12 місяців і множать на тариф конкретного оператора газорозподільної системи.

Якщо тариф вказаний без ПДВ, до розрахунку додають ще й податок. Тому протягом календарного року щомісячна плата зазвичай лишається однаковою, навіть коли фактичне споживання газу змінюється.

Скільки платити, якщо газ не використовується

Для побутових споживачів діють мінімальні річні обсяги, нижче яких розрахункова потужність зазвичай не встановлюється:

39 кубометрів - якщо газ використовують лише для приготування їжі;

126 кубометрів - якщо газ іде на приготування їжі та підігрів води;

314 кубометрів - якщо газ використовують комплексно, зокрема для опалення.

Наприклад, якщо у квартирі стоїть лише газова плита і за попередній газовий рік споживання не було, розрахунок ведуть від 39 кубометрів. Це 3,25 кубометра на місяць.

За умовного тарифу 2 гривні за кубометр з ПДВ щомісячна плата становитиме 6,50 гривні, або 78 гривень на рік. Реальна сума залежить від тарифу оператора та розрахункової річної потужності житла.

Як припинити нарахування

У НКРЕКУ пояснюють: навіть припинення подачі газу не завжди звільняє від оплати його розподілу. Якщо газопостачання повністю зупинене, але договір про розподіл діє, побутовому споживачу все одно рахують мінімум 39 кубометрів на рік.

Щоб припинити нарахування, треба звернутися до оператора газорозподільної системи та оформити розірвання договору. Технічне відключення вирішують у встановленому порядку.

Перед цим варто уточнити вартість робіт і умови можливого повторного підключення. Самостійно втручатися в газове обладнання заборонено.

Що робити, якщо рахунки приходять, а газом не користуєтесь

Наявність нульових показань лічильника не означає автоматичного припинення договору. Споживач може не платити за невикористаний газ як товар, але продовжуватиме отримувати рахунки за обслуговування газорозподільної системи.

Перевірити правильність нарахувань можна у свого оператора газових мереж. Зверніть увагу на розрахункову річну потужність, встановлений тариф і наявність актів про відключення обладнання.

Для сімей, які виїхали через війну або тимчасово не проживають удома, окрема плата за розподіл може стати несподіваною витратою. Розірвання договору лишається єдиним способом зупинити нарахування.

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