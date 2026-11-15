Плату за распределение природного газа начисляют даже тем потребителям, которые временно им не пользуются. Минимальный годовой объем составляет от 39 до 314 кубометров в зависимости от газового оборудования.

Подорожание газа в Украине для части домохозяйств становится ощутимым даже там, где газом фактически не пользуются. Плату за распределение природного газа начисляют даже при нулевом потреблении, а минимальный годовой объем составляет от 39 до 314 кубометров в зависимости от оборудования.

Об этом говорится в разъяснении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Сумму рассчитывают на основе годовой заказанной мощности.

Ее определяют по фактическому объему газа, потребленного в предыдущем газовом году, то есть с 1 октября по 30 сентября. Этот объем делят на 12 месяцев и умножают на тариф конкретного оператора газораспределительной системы.

Если тариф указан без НДС, к расчету добавляют еще и налог. Поэтому в течение календарного года ежемесячная плата обычно остается одинаковой, даже когда фактическое потребление газа меняется.

Сколько платить, если газ не используется

Для бытовых потребителей действуют минимальные годовые объемы, ниже которых расчетная мощность обычно не устанавливается:

39 кубометров - если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров - если газ идет на приготовление пищи и подогрев воды;

314 кубометров - если газ используется комплексно, в частности для отопления.

Например, если в квартире стоит только газовая плита и за предыдущий газовый год потребления не было, расчет ведут от 39 кубометров. Это 3,25 кубометра в месяц.

При условном тарифе 2 гривны за кубометр с НДС ежемесячная плата составит 6,50 гривны, или 78 гривен в год. Реальная сумма зависит от тарифа оператора и расчетной годовой мощности жилья.

Как прекратить начисления

В НКРЭКУ объясняют: даже прекращение подачи газа не всегда освобождает от оплаты его распределения. Если газоснабжение полностью остановлено, но договор о распределении действует, бытовому потребителю все равно начисляют минимум 39 кубометров в год.

Чтобы прекратить начисления, нужно обратиться к оператору газораспределительной системы и оформить расторжение договора. Техническое отключение решают в установленном порядке.

Перед этим стоит уточнить стоимость работ и условия возможного повторного подключения. Самостоятельно вмешиваться в газовое оборудование запрещено.

Что делать, если счета приходят, а газом не пользуетесь

Наличие нулевых показаний счетчика не означает автоматического прекращения договора. Потребитель может не платить за неиспользованный газ как товар, но продолжит получать счета за обслуживание газораспределительной системы.

Проверить правильность начислений можно у своего оператора газовых сетей. Обратите внимание на расчетную годовую мощность, установленный тариф и наличие актов об отключении оборудования.

Для семей, которые выехали из-за войны или временно не проживают дома, отдельная плата за распределение может стать неожиданным расходом. Расторжение договора остается единственным способом остановить начисления.

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